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Los rumores sobre la relación entre y volvieron a inundar las redes sociales tras el arranque de la gira “Together, Together”, con la que el cantante regresó a los escenarios.

Este fin de semana, el exOne Direction dio inicio a su tour en la Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, pero entre luces, gritos y el mar de gente que se dio cita para verlo, hubo alguien que terminó robándose la atención fuera del escenario, la propia Kravitz.

La actriz fue captada entre el público sumamente emocionada, bailando, cantando, y hasta, en algunos momentos, se le vio abrazando cariñosamente a la madre del cantante. Además, junto a ella estaba el conductor James Corden, con quien Styles tiene una amistad muy cercana.

@mirgehts_gucci99 WHAT IS LIFE?!? #harrystyles #zoekravitz #jamescordon #togethertogether #amsterdam ♬ Dancing On My Own - Robyn

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Ambos famosos han sido relacionados sentimentalmente desde hace meses; incluso, varias fuentes aseguran que están comprometidos y podrían casarse una vez que Harry termine su gira, aunque ninguno ha confirmado el romance.

Las especulaciones crecieron todavía más luego de que algunos asistentes aseguraran haber visto a la actriz usando un llamativo anillo mientras apoyaba al cantante.

Sobre el escenario, Styles presentó en vivo varios de los temas de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, álbum que lanzó tras casi cuatro años de ausencia.

Aunque la noche terminó convirtiéndose en una celebración para los fans del cantante, no todo fue positivo para los asistentes. A través de redes sociales, varios usuarios se quejaron de la visibilidad dentro del recinto y hasta de la propia hija de Lenny Kravitz, a quien parece que no han aceptado del todo.

"No me gusta que ella no cante sus canciones como otras personas a mi alrededor que sí lo hacen", "Parece que lleva puesto su anillo de compromiso, me encanta", "Estoy confundida. Me gusta Zoe Kravitz, ¿por qué la odiamos? ¿Es porque está con Harry? ¿En serio?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

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