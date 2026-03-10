Más Información

Daniel Cosío Villegas, rememoran el legado del liberal y crítico del poder a 50 años de la muerte

Daniel Cosío Villegas, rememoran el legado del liberal y crítico del poder a 50 años de la muerte

México condena una subasta en Francia con cuatro piezas arqueológicas del país

México condena una subasta en Francia con cuatro piezas arqueológicas del país

Más allá del mito cardenista

Más allá del mito cardenista

Muere Ricardo Pérez Montfort, el historiador que abrazó la vida cotidiana de México

Muere Ricardo Pérez Montfort, el historiador que abrazó la vida cotidiana de México

Tiro afectada por los bombardeos en el sur del Líbano; la Unesco brinda apoyo técnico para proteger su patrimonio

Tiro afectada por los bombardeos en el sur del Líbano; la Unesco brinda apoyo técnico para proteger su patrimonio

Reyes de España lamentan la muerte de Alfredo Bryce Echenique; resaltan su huella en la literatura en español

Reyes de España lamentan la muerte de Alfredo Bryce Echenique; resaltan su huella en la literatura en español

Las versiones que aseguran que y unieron sus vidas en matrimonio han vuelto a cobrar fuerza tras la última aparición pública de la actriz.

Zendaya asistió a la Semana de la moda en París con un espectacular vestido blanco de la marca Louis Vuitton, y que muchos compararon con un atuendo nupcial.

Sin embargo, lo que capturó la atención de los medios, fue la argolla dorada que lució en el dedo en el dedo anular, una señal inequívoca, para los, fans de su supuesta boda con el intérprete de Spider-Man.

Lee también

Los rumores del matrimonio no son nuevos. Hace unos días, durante la alfombra roja de los SAG Awards, el estilista de la actriz, Law Roach, aseguró que la pareja se casó en secreto, aunque no reveló la fecha ni los detalles del supuesto enlace.

"La boda ya se celebró. Te la perdiste", dijo al medio "Access Hollywood".

A inicios del 2025, la noticia de su compromiso sacudió al mundo del espectáculo; ahora, la aparición de Zendaya, sin su sortija de compromiso ha desatado toda clase de teorías entre los fans.

Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los actores ha confimrado o desmentido su supuesto enlace.

La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de la cinta "Spider-Man: Homecoming", aunque mantuvieron su relación en privado, el romance se hizo oficial en 2021, cuando fueron captados juntos por un paparazzi.

Lee también Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Quién es Miguel Gallego El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que cumplió 19 años y creció lejos de la fama. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

¿Quién es Miguel Gallego? El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 19 años: así luce comparado con “El Sol” a su misma edad

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela. Foto: Instagram Kunno / EFE/ Mario Guzmán

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]