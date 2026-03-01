Más Información

Una de las parejas favoritas de Hollywood, y sorprendió al mundo entero tras los rumores que aseguran que ya son marido y mujer.

Mientras el mundo entero se encontraba distraído, los actores habrían unido sus vidas en una boda secreta, o por lo menos eso es lo que Law Roach, estilista de la actriz, confesó recientemente.

La revelación surgió la noche de este domingo, durante la alfombra roja de los SAG Awards. Roach asistió como invitado y fue interceptado por el medio "Access Hollywood" quien lo cuestionó sobre la unión de los actores.

Sin ningún rodeo, el también amigo de Zendaya aseguró que la boda ya se había llevado a cabo, aunque no reveló detalles ni la supuesta fecha.

"La boda ya se celebró", dijo. Incluso, añadió en tono de broma: "te la perdiste".

Apenas, a inicios del 2025, la noticia del compromiso entre los protagonistas de "Spider-man" sacudía al mundo del entretenimiento. En ese entonces, Zendaya apareció en los Globos de Oro con un anillo de diamantes, y las versiones sobre que ya se había comprometido comenzaron a circular en medios internacionales.

Más tarde, en septiembre de ese año, el propio Holland disipó las dudas cuando corrigió a un reportero que se refirió a la actriz como "su novia". “Es mi prometida”, dijo.

Hasta ahora, ni Holland ni Zendaya han confirmado oficialmente el supuesto matrimonio. Sin embargo, coincide con que la también modelo fue vista usando un anillo dorado.

La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de la cinta "Spider-Man: Homecoming", aunque mantuvieron su relación en privado, el romance se hizo oficial en 2021, cuando fueron captados juntos por un paparazzi.

