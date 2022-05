Yahir sólo hace lo que le gusta

Yahir lo reconoce, eso de la imitación no es nada sencillo, menos cuando él nunca imitó a nadie ni jugando cuando era niño, por eso ahora que es parte de Tu cara me suena ha sido todo un reto convertirse en personajes como Fher de Maná, Alejandro Fernández o la mismísima Laura León.

“Es fácil decir desde el sillón de tu casa: no, no se parece (pero por ejemplo), me llevó tres horas y media vestirme de Laura León, sí es cierto, no me parezco pero se hizo un gran trabajo de gente que se la parte para hacer su mejor esfuerzo, me pusieron uñas, pechos, nalgas, caderas, pestañas y tacones”, contó el cantante.

“Me sentí muy masculino, por más que intenté hacer movimientos femeninos estaba muy difícil. En la cuestión de la imitación, mis respetos, porque tienes que ser muy versátil, no es un dulcesito”, expresó al preguntarle su experiencia sobre tener un cuerpo femenino.

Pese a lo complejo de la tarea, Yahir señala que es un proyecto que lo hizo divertirse, y por eso lo aceptó, pues desde hace más de una década su filosofía de vida y trabajo es hacer lo que le gusta.

“Siento que me tardé en decir ‘no’, (rechacé) proyectos que no sentía en mi corazón. De un tiempo para acá he estado en los que realmente me vibran, no en los que te dicen que te vas a ganar una buena feria o te vas a posicionar y dices: ‘a la madre, ¿por qué tengo que hacer algo así?’”

Durante su viaje a Miami, donde grabaron el programa (actualmente en transmisiones los domingos en Las Estrellas) el también actor y exacadémico se dio tiempo de disfrutar con su hijito menor y Cristi, madre del niño y expareja de Yahir. Aunque no confirmó si ya regresaron, sí expresó la importancia de pasar tiempo en familia.

“Creo que parte del equilibrio parte de tener eso que es el éxito de cada persona, estar en el trabajo, con la familia, disfrutar y gozar en cada uno de los proyectos, todo va agarrado de la mano, no hay una persona distinta siendo papá a una persona que está arriba de un escenario, no son dos personalidades distintas”.

A finales de mayo Yahir lanzará lo que define como una bomba musical y también estará en el 2000 Pop Tour.