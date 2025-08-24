Yadhira Carrillo esquiva preguntas y se niega a hablar de los hijos que su ex, Juan Collado, tuvo con Leticia Calderón, quienes -recientemente- viajaron a España para pasar un rato con su padre, con el que casi no convivieron, cuando estuvo casado con la actriz.

Este fin de semana, la actriz fue captada en el aeropuerto de la CDMX y, entre varias preguntas, fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía que Leti, Luciano y Carlo hubieran viajado hasta España -donde reside su ex en la actualidad-, para pasar juntos, como nunca antes lo habían hecho, las vacaciones de verano.

Sin mencionar nombres ni ser muy directa, Carrillo se dijo gustosa de conocer la situación y saber que los jóvenes se encuentran bien.

"A mí me da mucho gusto que todos los seres humanos hagan sus vidas y sean felices, así debe de ser", dijo a Radio Fórmula y a otros medios.

Y si bien, respondió a esa pregunta con una sonrisa, el semblante de Yadhira cambió cuando un reportero le habló de las más recientes declaraciones de Calderón, mediante de las que indicó que, cuando Collado seguía casado con ella, el abogado no veía a sus hijos, sugiriendo que- quizá- era porque Carrillo no se lo permitía.

Tajante, la actriz se negó a hablar de ese tema:

"No tengo ningún comentario, ¿alguien quiere preguntar algo más?", expresó.

¿Qué dijo Leticia Calderón de Yadhira Carrilo?

Esta semana, a poco de que Caderón y sus hijos volvieran a México, luego de una larga temporada conociendo algunas de las ciudades de España junto a Collado, la actriz contó a Imagen Televisón cómo fue su experiencia y cuál fue la sensación que le produjo reencontrarse con su ex.

Leti se dijo contenta de haber visto a Luciano y Carlo convivir con su padre, prácticamente, por vez primera en 21 años, pues aunque reconoció que, al princicio, cuando se separaron, los visitaba en casa o salía con ellos, de pronto, dejó de hacerlo y no los vio más.

"Eran las peleas que yo tenía con Juan: ´ve a tus hijos´, nunca ha pasado, hasta este año, que pasamos el Día del Padre juntos, por fin, después de 21 años, esa era mi pelea, necesito que mis hijos convivan con su papá", precisó.

Y aunque no responsabilizó de forma directa a Yadhira, dio a entender que, tal vez, ella pudo influir o presionar para que esos encuentros no tuvieran lugar.

"Iba a comer a la casa y todo, se los llevaba una vez al mes y, de vez en cuando, iba por ellos a la escuela y, hubo una época, por muchos muchos años, que no los veía, (...) no sé si por miedo, por obstrucción de alguna situación, no quiero mencionar nada..., pero no pasaba nada y yo tenía una buena relación con su expareja, no era fácil, pero yo trataba, por mis hijos, no por mí", ahondó.

