Más Información

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

estrena uno de los proyectos más especiales de su carrera: "Bajo el volcán", y es que, además de continuar explorando su doble faceta profesional (actor/productor), esta cinta marca el debut en pantalla de su hija Kailey.

Durante la premier de la película, que se llevó a cabo este lunes en una reconocida plaza de la CDMX, el cubano habló de la recién iniciada carrera de Kailey; incluso reveló que, aunque la joven de 15 años llevaba mucho tiempo deseando actuar, él no quería que perdiera su infancia.

“Fue una experiencia muy hermosa, la niña quería hacerlo desde hace rato y yo solamente estaba diciéndole que cuando cumplíera 15 años, porque esta carrera es un poquito de que a los niños le quita la infancia completamente”, dijo.

Lee también

Para Levy, este proyecto era la oportunidad perfecta para que su hija experimentara lo que significa ser parte de una producción de este tipo; sin embargo, tras verla en acción, ahora desea que este sea el primero de muchos trabajos .

“Hay que darle la oportunidad para que ella misma pruebe y nada, hizo un papel increíble. Es una historia muy bonita, es su primer proyecto como actriz y esperemos que no sea el último”, agregó.

William levy no descuida su rol como padre

Pero los sueños de Kailey no son los únicos que ha decidido apoyar, Levy dejó ver que, como buen padre, también está presente para su hijo mayor, Christopher Alexander, quien ya ha hecho sus pininos en el mundo del beisbol.

“El niño está completamente dedicado a eso y (yo estoy) apoyándolo todo el tiempo. Trabajo seis meses al año y los otros seis me la paso con ellos”, explica.

Además de Levy, “Bajo el Volcán” también cuenta con la participación de Fabiola Guajardo y, según adelantó el cubano, es apenas la primera entrega de una trilogía. La cinta ya está disponible en Vix.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]