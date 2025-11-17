William Levy estrena uno de los proyectos más especiales de su carrera: "Bajo el volcán", y es que, además de continuar explorando su doble faceta profesional (actor/productor), esta cinta marca el debut en pantalla de su hija Kailey.

Durante la premier de la película, que se llevó a cabo este lunes en una reconocida plaza de la CDMX, el cubano habló de la recién iniciada carrera de Kailey; incluso reveló que, aunque la joven de 15 años llevaba mucho tiempo deseando actuar, él no quería que perdiera su infancia.

“Fue una experiencia muy hermosa, la niña quería hacerlo desde hace rato y yo solamente estaba diciéndole que cuando cumplíera 15 años, porque esta carrera es un poquito de que a los niños le quita la infancia completamente”, dijo.

Para Levy, este proyecto era la oportunidad perfecta para que su hija experimentara lo que significa ser parte de una producción de este tipo; sin embargo, tras verla en acción, ahora desea que este sea el primero de muchos trabajos .

“Hay que darle la oportunidad para que ella misma pruebe y nada, hizo un papel increíble. Es una historia muy bonita, es su primer proyecto como actriz y esperemos que no sea el último”, agregó.

William levy no descuida su rol como padre

Pero los sueños de Kailey no son los únicos que ha decidido apoyar, Levy dejó ver que, como buen padre, también está presente para su hijo mayor, Christopher Alexander, quien ya ha hecho sus pininos en el mundo del beisbol.

“El niño está completamente dedicado a eso y (yo estoy) apoyándolo todo el tiempo. Trabajo seis meses al año y los otros seis me la paso con ellos”, explica.

Además de Levy, “Bajo el Volcán” también cuenta con la participación de Fabiola Guajardo y, según adelantó el cubano, es apenas la primera entrega de una trilogía. La cinta ya está disponible en Vix.

