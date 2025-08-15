A sus 44 años, el actor cubano William Levy dice que ya no busca la fama, que sus prioridades han cambiado y ahora elige sus proyectos con un solo fin: tener tiempo para su familia.

“Estoy en un punto en mi vida en el que quiero dedicarles más tiempo a mis hijos (Christopher, 19 años, y Kaylei, 15 años), entonces busco trabajos que pueda hacer en poco tiempo”, explicó.

Siguiendo su nuevo plan de vida, William Levy estrenó por la plataforma de ViX la serie Camino a Arcadia, donde interpreta a Mateo Reyes, un hombre que vivió al límite en México hasta que la paternidad le hizo replantearse las cosas, por eso un día huyó con su hijo Bruno, algo que su novia Valeria (Michelle Renaud) nunca le perdonó. Durante un tiempo vivió como Pablo, un entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo en Arcadia.

Pero la reaparición de su expareja lo obligará a enfrentar a sus fantasmas, arriesgando su idílica vida y el amor de Irene (Paula Echevarría).

Cuando William eligió la historia escrita por los guionistas españoles Lidia Fraga y Jacobo Díaz, dijo que lo que vio en ellos es que rompen esquemas, comenzando porque quien huye para salvar a su hijo es el padre y no la madre, enfrentándolo a la posibilidad de la crianza en solitario.

“Vemos las cosas desde una perspectiva diferente; en la vida a veces sucede así, hombres que son excelentes padres y crían a sus hijos de una forma correcta. Además a Valeria le toca enfrentar un mundo del cual él quería huir, pero debe plantarle cara y formar parte de él”, señaló William.

Michelle Renaud consideró que llegar a este proyecto fue una coincidencia bendecida, porque se dio justo cuando decidió irse a radicar a España y después de ser mamá de su segundo hijo.

“Fue increíble llegar a España y encontrarme con una coproducción ViX, donde me sentía cobijada porque conocía a la mitad del elenco, ha habíamos trabajado muchas cosas, con William no nos había tocado trabajar, pero ya habíamos coincidido en algún momento”, señaló Renaud.

Para Michelle no es fácil juzgar a Valeria, su personaje en esta historia, porque al principio ella está viviendo su cuento de hadas.

“En ese momento que debería ser el mejor de su vida todo cambia, a Valeria la destruyen y el dolor le hace tomar malas decisiones”, explicó Renaud.