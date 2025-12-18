Warner Bros. Discovery decidió respaldar el acuerdo alcanzado con Netflix y recomendó a sus accionistas rechazar la oferta presentada por Paramount, valuada en 108 mil millones de dólares.

Con esta decisión, la compañía opta por vender el estudio Warner y su negocio de streaming, mientras deja fuera el segmento de televisión lineal, que será escindido en los próximos años.

El consejo de WBD consideró que la propuesta de Paramount, pese a ser en efectivo 100%, no ofrecía la certeza ni la estructura financiera necesarias para maximizar el valor para los accionistas.

En contraste, defendió el acuerdo con Netflix, cercano a los 83 mil millones de dólares, al subrayar su solidez y menor riesgo.

Paramount respondió señalando que su oferta brinda mayor valor y estabilidad, además de evitar que los accionistas queden con un negocio de TV lineal altamente endeudado y sin escala.

La empresa encabezada por David Ellison también cuestionó el proceso de negociación de WBD por no entablar conversaciones frente a una propuesta superior.

La decisión profundiza la pugna entre los gigantes del entretenimiento y deja en manos de los accionistas el futuro de uno de los conglomerados más influyentes de Hollywood. Redacción