Wanda Seux nació un día como hoy, el 3 de enero de 1948, la vedette paraguaya encontró el éxito en México, país en el que también lo perdió todo y donde murió hace cinco años; Wanda reinó en las pistas de los centros nocturnos en la Ciudad de México en la década de los 1970 y 1980, y se llevó los aplausos cuando mostró su talento para el baile y el canto.

Wanda empezó su andar como vedette en su país natal y en Argentina, fue en 1976 cuando llegó a México y buscó presentarse en centros nocturnos para ofrecer un espectáculo tipo Las Vegas.

A la par de estas presentaciones, debutó en cine en 1978 en la película "El arracadas", protagonizada por el cantante Vicente Fernández; también fue parte de "El show del Loco Valdés", un icónico programa nocturno de comedia que la colocó entre las favoritas del público.

La vedette, bailarina y actríz. Wanda Seux acompañada por "El Loco" Váldés. FOTO: Acervo de EL UNIVERSAL.

Seux aprendió a alburear, sabía que para convertirse en la vedette preferida de los mexicanos debía entender el lenguaje del pueblo, y en una entrevista con EL UNIVERSAL así lo relató.

"Recuerdo que llegué a México y no entendía nada en las reuniones, me reía porque todos lo hacían. Me prestaron discos libros y diccionarios y ahora les gano muchos a decir albures", confesó.

Descubrió que la picardía era algo fundamental en el lenguaje de los mexicanos y aprendió a hablar de esta manera:

"En la picardía se resume la forma de hablar de ustedes los mexicanos con ese doble sentido y habilidad para responder y para que si alguien no pone cuidado no entenderá nada", advirtió.

Lee también: "La Princesa Yamal", la vedette que brilló en el cabaret, lloró en la cárcel y renació de las cenizas

La vedette Wanda Seux en 1979. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Seux, quien nunca se casó y que adoptó a una niña que la hizo abuela, tuvo largas temporadas en La Madelón, un icónico cabaret y centro nocturno de los años 60 y 70 situado en el famoso Conjunto Marrakech en la Zona Rosa de la Ciudad de México, también se presentó en los icónicos hoteles El Capri y Regis, ambos situados muy cerca de la Alemeda Central.

La Madelón funcionaba como parte de un "universo de fiesta" que incluía otros tres espacios: Morroco, Valentino's y Casablanca, lo que permitía a los asistentes cambiar de ambiente en una misma noche.

Cuando la época de esplendor de la vida nocturna en la Ciudad de México llegó a su fin, Wanda también dejó de tener trabajo, además, en 1995 fue estafada, perdió 250 mil dólares al invertirlos para poner una discoteca, el negocio lo hizo con el cuñado de su entonces pareja.

Al fulano al que le entregó el dinero tras vender su casa en Cuernavaca, lo matan al intentar robar un Rolex; de esa pérdida monetaria Wanda nunca más se pudo reponer, y ahí, dijo, comenzó su declive.

Entonces, Juana Amanda Seux Ramírez, su verdadero nombre, se dedicó a hacer el aseo en casas de sus amigas con tal de llevar dinero a casa y seguir manteniendo a su madre; el amor por los perritos y la convicción de ayudar a estos animales en condición de calle, la llevaron a adoptar a varios, llegó a tener más de 20 en casa.

Lee también: Así era la celebración de Año Nuevo en hoteles de la Ciudad de México, con Jorge Negrete y Olga Breeskin

Wanda hizo carrera en televisión y cine en México desde los años 70 FOTO: FOTOTECA EL UNIVERSAL

Sin embargo, desde 2018 empezó su crisis de salud que incluyó el cáncer de mama y seis infartos cerebrales; el gran pesar de Wanda fue cuando tuvo que dar en adopción a sus perritos porque se fue a vivir a la Casa del Actor, una institución de retiro y descanso fundada en 1944 por Mario Moreno "Cantinflas".

El lugar alberga a actores mayores de la ANDA que enfrentan dificultades económicas o de salud, brinda alojamiento, alimentos y asistencia médica.

Wanda Seux era una amante de los perritos, llegó a tener 40 a su cuidado; ellos fueron sus compañeros fieles hasta el final.

En 2016, cuatro años antes de morir, Wanda Seux revivió los tiempos de esplendor y de gloria, cuando se estrenó en documental "Bellas de noche", Wanda volvió a pisar una alfombra roja junto a Lyn May, Olga Breeskin, la Princesa Yamal y Rosy Mendoza, ésta última fallecida en diciembre de 2023.

Wanda Seux en el estreno de "Bellas de noche". FOTO: Archivo EL UNIVERSAL.

El documental fue dirigido por María José Cuevas y retrata la vida, gloria y ocaso de estas cinco icónicas vedettes de los años 70 y 80, las mujeres que protagonizaron parte de la vida nocturna del México que se fue.

Lee también: Así era Rossy Mendoza de joven: la vedette que encantó a México con su diminuta cintura

rad