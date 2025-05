Con los brazos completamente inmovilizados, Tony Elizondo, vocalista de Calibre 50, reapareció en redes sociales tras sufrir un accidente el pasado fin de semana.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete, con actitud positiva, compartió que aunque su estado físico no era el ideal, quería enviar un mensaje a sus seguidores: “Me atreví a subir este video porque mucha gente me comentó que por qué no había subido alguna publicación. Esta es la realidad de las cosas”, dijo mientras mostraba sus extremidades vendadas y con férulas.

Luego explicó que el percance le provocó dos fisuras, una en cada brazo, específicamente en los codos: “Los dos brazos fueron los suertudos esta vez. Agradecemos que no fue algo más grave. Solo fue una fisura; dentro de lo malo, fue lo mejor que pudo pasar”.

Tony ha optado por enfocarse en lo positivo y mantenerse tranquilo ante lo ocurrido: “Me encuentro bien. Todo raspado de mi brazo derecho, la espalda la tengo toda raspada, la rodilla también”, expresó.

¿Cuándo se recuperará Tony Elizondo?

El cantante está tratando de adaptarse a su rutina diaria a pesar de las dificultades: “El día ha sido un poco largo, pero repito, todo pasa por algo”.

Con humor, comentó que por ahora no podía mandar un abrazo, aunque deseó que todos estuvieran bien.

Sobre su recuperación, señaló: “Se supone que en un mes, con revisión, voy a salir adelante. Me van a estar haciendo pruebas, quizá como terapia, para poder moverlos un poquito más rápido”.

Prometió regresar con más energía y tranquilidad, y pidió a sus seguidores que no se preocuparan de más, ya que él estaba al pendiente de todo. No dio detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

Sus fanáticos no tardaron en demostrarle cariño, y varios colegas del grupo, así como figuras del espectáculo, le desearon pronta recuperación.