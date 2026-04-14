El reggaetón hecho en México no se entiende si no se habla de Uzielito Mix y de su papel en la construcción del concepto “reggaetón mexa”, movimiento musical que pasó de sonar solo en espacios aislados a consolidarse con sonido e identidad propia.

Nacido en la Ciudad de México en 1998, Uziel Silva, su nombre real, estudió producción musical y construyó un estilo que mezcla el reggaetón clásico, sonidos electrónicos y referencias directas a la vida en barrios de la capital y el Estado de México.

“No empezamos en conciertos grandes ni festivales, nos tocó picar piedra desde eventos underground hasta los más grandes. Uno de los momentos más grandes fue cuando abrí para Bad Bunny. A lo mejor no era concierto mío, sino un festival, pero al final la gente también paga por verte a ti.

“Me gustan los festivales, pero también me sigue gustando ir a los perreos y a los antros. Me mantengo en ese híbrido y creo que eso me mantiene firme con la gente”, cuenta Uziel en entrevista con EL UNIVERSAL.

Festivales tradicionalmente dominados por el rock o la electrónica, como el Vive Latino o el EDC México, hoy incluyen a exponentes como Uzielito.

“En el Vive Latino sí iba nervioso porque era un festival más de rock y otros géneros que nada que ver con el reggaetón. Pero al final me dio igual y los rockeros también perrearon. La neta los puse a bellaquear a todos”, dice.

Entre 2016 y 2019, cuando el reggaetón hecho en México ya tenía presencia en internet Uzielito Mix comenzaba a posicionarse como productor con su propio sello ¡Mátalos Papi! y DJ, desarrollando un estilo propio.

Con la consolidación de una nueva camada de artistas como El Bogueto, El Malilla o Dani Flow, ese sonido se hizo más cercano a su audiencia.

“Cuando pegué la primera vez, hace como cinco años, había una generación, pero de esos solo yo y Mala Fe seguimos. Después llegó esta nueva ola que conectó con la gente del barrio. Ver a alguien que viene de donde tú vienes te hace sentir identificado, eso nos hizo falta y ellos lo hicieron”.

El productor promociona ahora Grabando en la oficina, una plataforma con fusión de sonidos que se reinterpreta el entorno de oficina godín.

“Estuvo muy chido, aceptaron a talentos nuevos”, comenta.

Su participación está en el canal de YouTube Grabando en la Oficina.

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