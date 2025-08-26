La humanidad necesita aprender de nuevo a querer al prójimo, al menos ese es el mensaje de los aliens que invaden la Tierra en Invasión, explica Shamier Anderson, uno de los protagonistas de la serie de streaming.

El actor, quien da vida a Trevante Cole, agrega el amor como otro de los ingredientes clave en esta tercera temporada de la serie de Apple TV.

“Lo más importante es la comunidad, ser buenos el uno con el otro, encontrar amor cuando amar es difícil. Yo vivo con amor en cada punto de mi vida y si esta serie los hace amarse los unos a los otros, tenerlos juntos, reunidos viendo televisión, películas... (Hay que ) liderar con amor, todos los humanos deberían vivir con amor”, señala.

La tercera entrega del seriado explora también la salud mental de los soldados que viven las atrocidades del frente.

“Las personas en el frente son desensibilizados para afrontar estas cosas y eso tiene un impacto mental en los individuos, entonces, Trevante tiene traumas mentales, emocionales y físicos, pero lo hermoso es que constantemente persevera a pesar del trauma y lo abrazo mucho porque no creo que vea a un terapeuta”, comenta el actor en entrevista.

El impacto de una guerra

Para Anderson, cualquier ser humano que sea puesto bajo presión va a tener un impacto residual y Trevante, su personaje en la historia, no es la excepción.

“Es muy evidente, él está roto, pero a lo largo de la temporada verán que el es inamovible, porque él ha pasado por mucho, ha visto mucho”, explica sobre el panorama psicológico de su personaje.

Sin embargo, Trevante Cole, como lo ha demostrado en ocasiones anteriores, intenta seguir adelante, algo que tendrá que poner de nueva cuenta sobre la mesa en esta entrega en la que peleará con sus antiguos compañeros.

“Definitivamente Trevante es un líder natural; no quiero ponerme en sus zapatos, entonces creo que ser un operador y estar en el ejército y luego tener que lidiar con sus propios compañeros en contra de él, es una situación incómoda que crea tensión”, dice Shamier.

El también actor de John Wick capítulo y Awake afirma que pese a ser solo un trabajo y dejar todo de lado cuando se apagan las luces, también opta por algunas maneras de regular sus nervios y las emociones residuales de ser Trevante.

“Los nervios son solo biología, me pongo nervioso, pero al mismo tiempo, los convierto en lo que necesito en ese momento, además, lidio con ellos con meditación”.