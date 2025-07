Algunos desacuerdos creativos casi le cuestan una importante oportunidad laboral a Olivia Munn. La actriz, conocida por su participación en "X-Men: Apocalipsis", confesó que vivió una relación tensa con uno de los realizadores de "The Newsroom", quien, según relató, habría intentado perjudicarla profesionalmente.

Durante su participación en el pódcast Armchair Expert, Munn, de 45 años, contó que este director, cuyo nombre no reveló, trató de evitar que fuera considerada para una película, al comunicarse con el estudio y describirla como una persona “conflictiva” y “siempre impuntual” durante las grabaciones de la exitosa serie de HBO.

Fue su mánager quien le informó que, aunque había conseguido el papel, el cineasta hablaba negativamente de ella a sus espaldas. Para Olivia, ese comportamiento estaba relacionado con los desacuerdos que surgieron entre ambos en el set, sobre todo por las indicaciones con las que ella no coincidía.

Olivia Munn fue diagnosticada con un tipo de cáncer sumamente agresivo. Foto: Instagram

Trabajaron juntos en las temporadas 2 y 3, y los roces más fuertes surgieron por la evolución romántica entre Sloan Sabbith, su personaje, una economista y analista financiera, y Don Keefer (productor ejecutivo de un canal de noticias), interpretado por Thomas Sadoski. El director insistía en que Sloan debía expresar sus emociones de forma más ligera, pese a tratarse de una profesional seria dentro de un entorno informativo.

“Me decía: ‘¿Puedes mirarlo y sonreír?’. Y yo le preguntaba: ‘¿Por qué está tan ocupada haciendo esto?’. O me pedía: ‘¿Puedes parar y acurrucarte con él?’, ‘¿coquetear con él?’, ‘¿Darle un beso?’. Y yo respondía: ‘Esto es en medio del trabajo’”, relató, haciendo referencia al contexto en que ocurrían las escenas.

En la trama, tras una cita, ambos personajes inician una relación sentimental. Sin embargo, Olivia recuerda especialmente una escena en la que Sloan descubre que su pareja está involucrada en insider trading (uso de información privilegiada). Al ensayar, el director le dijo: “No creo que estés tan enojada con él. Es algo gracioso”. Munn se negó a interpretarla con ligereza, pues consideraba que no tenía sentido que su reacción fuera coqueta o suave ante una traición.

El punto de ruptura llegó cuando ella rechazó tajantemente una de sus instrucciones. Él respondió: “Mira, es mi trabajo como director ver todos los colores del arcoíris, y tú solo estás viendo uno. No creo que te des cuenta de cómo estás actuando”.

Olivia le pidió que se explicara, y él aseguró que estaba siendo demasiado autoritaria y fuerte. A lo que ella contestó: “Genial, eso es lo que quería”, y se alejó.

Cuando su equipo supo lo que el director decía de ella, se encargó de aclarar la situación con el estudio, lo que finalmente le permitió conservar el papel en ese otro proyecto.

"The Newsroom" fue una de las primeras series en las que participó como actriz secundaria. Antes, en 2004, había trabajado como comentarista de deportes, una experiencia que no le resultó del todo satisfactoria. Ya instalada en Los Ángeles y enfocada en su carrera actoral, formó parte del equipo de casting en la película de terror "Scarecrow Gone Wild", apareció en varios videos musicales y poco después se integró a dicha producción.

