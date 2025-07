Para algunos, el talento artístico no siempre es heredado. Sin embargo, en la familia de Roberto Gómez Bolaños hay una excepción. Dos de sus nietos no solo evocan a su famoso abuelo por el parecido físico, también lo hacen desde el escenario, donde están construyendo su propia trayectoria.

Aunque el fallecido “Chespirito” tuvo 12 nietos, solo María Penella y su hermano Andrés Penella decidieron dedicarse al arte. Ambos son hijos de Marcela Gómez Fernández, una de los seis hijos que el comediante tuvo con Graciela Fernández.

¿Quién es María Penella?

Nacida el 4 de octubre de 1996 en la Ciudad de México, María Penella Gómez es actriz, guionista y directora. Desde temprana edad mostró interés por la escena.

Debutó entre los 11 y 12 años en "El violinista en el tejado", y formó parte de "El diario de Ana Frank". Tras estudiar artes escénicas en Inglaterra, regresó a México para integrarse al circuito independiente.

Entre sus montajes más destacados se encuentran "Anita la huerfanita", "El hombre de La Mancha" y "Los miserables". En televisión debutó en "El hotel de los secretos", producción de su tío Roberto Gómez Fernández, y también participó en "El baile de los 41" y "Te acuerdas de mí".

Ha sido reconocida con dos Premios Metropolitanos por su trabajo escénico y dirigió el montaje "Nada extraordinario", presentado en el Teatro Benito Juárez de la CDMX. Recientemente protagonizó "1938: Cuando el petróleo fue nuestro", interpretando a una secretaria bilingüe en el contexto de la expropiación petrolera.

Cuando fue consultada por la revista TVNotas sobre por qué no participó en la serie biográfica "Chespirito: Sin querer queriendo", María explicó que prefirió mantenerse al margen:

“Es que es mi familia. Yo uso mi trabajo para mi trabajo, y mi familia es mi familia. Para mí era importante mantener una línea divisoria, porque hacer un personaje requiere un trabajo emocional, psicológico”.

No detalló qué papel le ofrecieron, pero aseguró que su decisión fue respetada por su tío, productor de la serie para HBO.

Andrés Penella

Andrés Penella Gómez, su hermano, también heredó la sensibilidad artística, aunque en un rubro distinto. En redes sociales, conserva una entrañable fotografía junto a su abuelo, tomada antes del fallecimiento del comediante en 2014.

Egresado de la Berklee College of Music, Andrés se especializó en Composición y Musicalización para Cine. Ha trabajado en películas como "The Last Warrior" (Disney), donde colaboró como orquestador y editor musical, y compuso la banda sonora de "The Black Demon".

En la televisión mexicana ha aportado su talento a la telenovela "La jefa del campeón" (Televisa) y como supervisor musical en "The Culture Code" (TV Azteca). Su trabajo fue reconocido con el premio a Mejor Composición Original para una Obra por "Un tranvía llamado deseo", logro que compartió con orgullo en sus redes sociales.

¿Quiénes son todos los nietos de Chespirito?

Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos con Graciela Fernández. De ellos nacieron 12 nietos, agrupados así:

