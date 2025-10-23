Cuando de cosas legales se trata es mejor se precavida antes de hablar, al menos así piensa Lidia Ávila, quien le dio la vuelta a la prensa cuando la cuestionaron sobre el pleito entre la familia Sirvent y las integrantes del grupo JNS, debido a que los primeros se dicen dueños del nombre que durante 10 años han usado Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

La exOV7 simplemente dijo no estar enterada del asunto, pero que el sol salía para todos, así que el éxito podría llegar para ambos grupos. El conflicto debe representarle un deja vu, pues ella y sus otros seis compañeros enfrentaron la misma situación con Julissa por el nombre Onda Vaselina, pleito que no pudieron ganar, por lo que terminaron usando OV7.

A la caza de la única película de Salma en México

Con el próximo reestreno de “El callejón de los milagros”, la única película de Salma Hayek en México, se está revisando en sitios de internet la existencia de la cinta y pidiendo que se baje. Actualmente la historia no se encuentra en ninguna plataforma oficial de streaming; sin embargo puede encontrarse en los sitios pirata.

El objetivo es que la gente acuda a salas y, por supuesto, que el mercado negro no se beneficie de ello, como ha ocurrido por años con todas las películas que llegan ya sea nacionales o extranjeras.

Salma Hayek y Bruno Bichir en "El callejón de los milagros" (1995). Foto: IMDB

Angélica María vuelve a su niñez en el cine

¿Angélica María regresa al cine como niña? Parece increíble, pero sí. La razón es que se encuentra en restauración la cinta “Mi esposa y la otra”, cinta de 1952 que fue su debut cinematográfico.

En el filme comparte créditos con Marga López y Arturo de Córdova, interpretando a la hija de uno de ellos.

La idea es que esta película llegue a tener una corrida comercial, aunque pequeña, y que las nuevas generaciones conozcan el trabajo y trayectoria de la "Novia de México".

La actriz mexicana Angélica María condecorada con el Ariel de Oro. Foto: AMACC.

