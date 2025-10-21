Orgulloso de su hijo y del contenido que está dando en “La Granja VIP”, Sergio Mayer ha pedido a la prensa que lo aborda no hacer comparaciones entre Sergio Mayer Mori y otros jóvenes que son conocidos sólo por el contenido que suben a sus redes sociales.

“Mi hijo tiene estudios. Es un cuate preparado, viajado... toca la guitarra, canta, actúa, compone. Se ha mantenido solo, ha salido adelante sin mamá ni papá, y sí se volvió vago, pero se pagaba todo él solito, ni Bárbara ni yo le dábamos para eso. Es galán, pero no sólo es una cara bonita como otros. No comparen, porque nada que ver... no lo quisieron en ‘La Casa de los Famosos’, bueno, ya todos lo estamos viendo brillar como nadie”.

Lee también Tras "LCDF", Dalilah Polanco regresa a los castings

El costo de Lucía Méndez para acudir a un evento

Lucía Méndez es totalmente selectiva a la hora de aceptar invitaciones al teatro o cualquier espectáculo, la razón es que invierte de 40 a 50 mil pesos en su arreglo.

Personas cercanas a la actriz dicen que el vestido más barato que se ha puesto para hacer una aparición pública cuesta alrededor de 12 mil pesos, y a eso se le suma el calzado, accesorios, maquillaje y peinado.

Por ello es que la intérprete de “Un alma en pena” escatima su presencia en develaciones y shows de incipientes estrellas.

Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Yadhira Carrillo no se queda callada ante las críticas

Quienes ya han visto algunos capítulos de la telenovela “Los hilos del pasado” (remake de “El privilegio de amar”), han vertido críticas a través de las redes sociales con relación a que no convence el trabajo actoral de su protagonista Yadhira Carrillo, en el papel que en 1998 estuvo a cargo de Helena Rojo.

Al respecto, la actriz, conocida por su fuerte temperamento, respondió, también vía redes, que su trabajo está apegado a las indicaciones del director.

“En mi caso, en esta hermosa novela, no tuvimos oportunidad de que fueran aceptadas nuestras opiniones. En mi muy personal caso, mis directores no permitieron un solo cambio, ni de texto, ni de intensidad”, dice la actriz.

Tras 17 años de ausencia, la actriz regresó a las telenovelas con "Los hilos del pasado". Foto: Instagram.

Lee también Gael García y el misterio doméstico: sus hijos no han visto “Amores perros” (¿seguro?)