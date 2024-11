Travis vuelve a México con el Corona Capital, en una noche en que sus temas hacen que sus fans revivan el pasado, pues durante finales de los noventas y principios de los dos miles, marcaron una época y a varias bandas que se formaron gracias a su música, como es el caso de Coldplay.

Con un banjo los sonidos más primigenios de la banda escocesa comenzó a sonar a las 21:00 horas en el escenario principal, el "Corona" que desde el inicio buscó incitar al público a cantar junto a ellos, cuando algunos apenas se acomodaban, el ritmo country invadió el escenario y también un mensaje “los amamos México, los amamos”, fue la voz que saludó.

El público respondió gritando “Travis, Travis, Travis”, y la banda comenzó a tocar al ritmo del grito, al ritmo de la alabanza del público, con todos los integrantes de la banda gritando “México México, México”.

La banda ejecutó una magistral versión de "Sing", la canción con que consolidaron su carrera y un lugar muy importante dentro del brit pop.

Con un homenaje a Oasis continuó la noche de la banda de Glasgow en el escenario, covereando “Wonderwall” de la banda británica, pues "Writing to reach you", otra de sus canciones más populares hace alusión más popular de los hermanos Gallagher, a través de la estrofa que reza: "And what's a wonderwall anyway? ("¿Y qué es un muro maravilloso de todos modos?").

“Closer” fue otra de las canciones más emotivas, el público respondió encendiendo las lámparas de sus celulares, acompañando al vocalista al ritmo de la guitarra acústica, provocando nuevamente un ambiente relajado, donde al final de cada tema todos aplaudían satisfechos y se escuchaba de pronto un grito fuerte de algún fan emocionado, pero aislado en medio del silencio y la relajación de los fans.

