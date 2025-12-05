Más Información

El terror nocturno es un trastorno de sueño en el que una persona, a menudo un niño, se despierta en un estado de pánico intenso gritando y sin llegar a estar completamente consciente, situaciones que el cineasta Olallo Rubio sufrió en su infancia y que inspiraron su nueva película.

“Desde que tengo memoria hasta los 17 años padecí de episodios intensos de terror nocturno, cuando los elementos de la pesadilla se mezclan con la realidad y básicamente eso es lo que pasa en Tormento”, comenta Rubio.

El filme que protagoniza Natalia Solián (Huesera) cuenta la historia de Brenda, una guardia de seguridad que es transferida a su nuevo lugar de trabajo, la morgue.

Su primer turno se convierte en una pesadilla cuando se da cuenta de que algo siniestro acecha entre los pasillos y el desolado lugar la desafía a enfrentarse a sus miedos más profundos.

Tormento está inspirada en Morgue (2019) del realizador paraguayo Hugo Cardoso.

“Pero yo quería explorar algo con mayor profundidad, me interesaba justificar lo que lo que ocurría naturalmente, ahí es donde incorporé mi historia”.

Más allá de la premisa de Tormento con lo sobrenatural, para Rubio, era importante explorar los terrores nocturnos, el exceso de trabajo y el cansancio extremo.

“Siempre me ha interesado explorar la flexibilidad de la psique, la delgada línea entre la realidad y lo imaginario, eso es lo que creo que le pasa a este personaje”.

Natalia desataca que la película, próxima a llegar a plataformas luego de un breve paso por cines, tiene es una invitación a profundizar en nuestros estados más primitivos.

“Es liberadora, es saludable, porque si no miras esa área de secretos emocionales, tomas las decisiones menos adecuadas en los momentos menos adecuados”, asegura Natalia.

