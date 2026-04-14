El Peter Parker de Tom Holland está lidiando con la realidad de haber hecho que sus amigos olviden su identidad en la próxima película de “Spider-Man”.

Sony Pictures presentó nuevas imágenes de “Spider-Man: Brand New Day” ("Spider-Man: Un nuevo día") el lunes en CinemaCon, en Las Vegas, en las que el personaje de Zendaya, MJ, aparentemente tiene novio.

Cinco años después de que “Spider-Man: No Way Home” ("Spider-Man: Sin Camino A Casa") se convirtiera en una sensación en los cines, al recaudar más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo gracias en parte a la aparición de los anteriores Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, la cuarta película en solitario del trepamuros es una de las más esperadas del verano. Su tráiler ya batió récords, con más de 1.000 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días.

Tom Holland, en un mensaje de video, les comentó a los exhibidores presentes que es la película de Spider-Man más emotiva hasta ahora y “la más madura”. Presentó una escena temprana de la nueva cinta que muestra las consecuencias de su decisión al final de “No Way Home”. En la secuencia, asiste a una fiesta de inauguración de casa de MJ y de Ned, interpretado por Jacob Batalon, y se presenta como “Maynard… solo un vecino del otro lado del pasillo”.

Destin Daniel Cretton, quien realizó la película de Marvel “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” ("Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos"), asumió la dirección de este nuevo “Spider-Man”, que se estrena en cines el 31 de julio.

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Sony Pictures ha inaugurado durante años la conferencia anual y feria comercial para propietarios de salas de cine, donde a lo largo de la semana los principales estudios de Hollywood llevan estrellas y nuevo material con la esperanza de impresionar a quienes proyectan sus películas en la gran pantalla. El estudio anunció el desarrollo de una adaptación con clasificación R del videojuego “Bloodborne”, y la fecha de estreno del debut en inglés del director de “Godzilla Minus One”, Takashi Yamazaki, “Grand Gear”, que comenzará a filmarse pronto. Está programada para llegar a los cines el 18 de febrero de 2028.

También presentaron nuevas imágenes del final de “Spider-Verse”, revelaron el título de la próxima película de “Jumanji”, “Open World” , mostraron un adelanto de “Resident Evil” del cineasta de “Weapons”, Zach Cregger, y ofrecieron al público un primer vistazo de Jeremy Strong interpretando a Mark Zuckerberg en “The Social Reckoning”, de Aaron Sorkin, una obra complementaria de “The Social Network” ("Red social").

La ganadora del Óscar Mikey Madison (“Anora”) interpreta a la ingeniera de Facebook Frances Haugen y Jeremy Allen White encarna al entonces reportero de The Wall Street Journal Jeff Horwitz en la película, que se estrena en octubre. Haugen filtró miles de páginas de registros internos de Facebook al Journal, lo que dio lugar a una investigación de 2021 conocida como los “Facebook Files”. La serie de reportajes alegó que el gigante de las redes sociales estaba priorizando las ganancias por encima de la seguridad y ocultando sus propias investigaciones a los inversionistas y al público.

“Era hora de decir más”, manifestó Sorkin, quien describió esta película como “una verdadera historia de David contra Goliat”.

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En las imágenes, el Zuckerberg de Strong bromea con que es “un acusado profesional” y rebate a un asesor al decir: “Ya no soy alguien que salió de un dormitorio universitario hace dos años”.

El presidente y director ejecutivo de Sony, Tom Rothman, afirmó que cree que “en general va a ser un año cinematográfico de nivel olímpico”, aunque también reconoció los “serios desafíos” de la industria, entre ellos que la asistencia ha disminuido desde antes de la pandemia.

Los estudios, sostuvo, necesitan ofrecer una variedad de grandes películas para todos los públicos. También hizo algunas recomendaciones para los cines, instándolos a hacer cumplir ventanas de exhibición más largas “aunque eso signifique que no puedan proyectar todas las películas”, a eliminar la publicidad interminable antes de las funciones y a hacer que ir al cine sea más asequible.

“No los estoy abucheando”, dijo Rothman. “Estoy de su lado”.

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