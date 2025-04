Josef Mengele, el “Ángel de la Muerte de Auschwitz”, uno de los principales centros de exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, llegará a Cannes con manos mexicanas detrás de él.

La cinta The disappearance of Josef Mengele forma parte del programa no en competencia de Premieres del certamen galo, a realizarse del 13 al 24 de mayo próximos, y en el que no hay hasta el momento presencia mexicana en las secciones oficiales.

Julio Chavezmontes, y la compañía PIANO produccen la historia que está dirigida por Kirill Serebrennikov y como protagonista lleva a August Diehl.

“Nos cuenta su vida y cómo eludió a la justicia. La película transcurre entre Argentina, Panamá, Brasil y Alemania, porque él volvió a su país tras la Segunda Guerra Mundial; me pareció alucinante que hubiera tal impunidad”, recuerda Chavezmontes.

“Justo me parece importante la red de complicidad que permitió a Mengele mantenerse libre tanto tiempo, vemos la complicidad de los gobiernos de ultraderecha, de dictaduras militares, especialmente Argentina. Es una reflexión de la historia de nuestro continente, y no es que estas fuerzas hayan dejado de existir, ahora hay un nuevo auge de la extrema derecha”.

The disappearance of Josef Mengele es la sexta película, en siete años, que Chavezmontes y PIANO colocan en Cannes. De ellas, tres han obtenido premios: Palma de oro para Triangle of sadness (2022), Dirección para Annette (2021) y Del Jurado para Memoria (2021).

Mengele era parte del grupo de médicos alemanes que durante la Segunda Guerra Mundial seleccionaba a las personas enviadas a las cámaras de gas para su muerte.

Cuando Auschwitz cayó en manos de los aliados. ya había huido haciéndose pasar por oficial, llegó a Sudamérica, donde trabajó como carpintero y agente de ventas. Murió en los años 70.

La presencia de Chavezmontes también se sentirá en la próxima entrega de los Premios Platino a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica, a fines de este mes en Madrid; El jockey está contemplado en la categoría de Película.