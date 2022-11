Thalía se reinventa y se vuelve “Psycho”

“¿Me oyen, me escuchan?”, preguntó Thalía en un video en redes sociales en 2018, creando así el #ThalíaChallenge, un reto de baile que se viralizó en personas de distintas edades.

La cantante de 51 años es referente: tiene más de 11.6 millones de seguidores en TikTok, 20.1 millones en Instagram y 4.3 millones en Spotify, en donde es el artista de México más seguido. Para ella, el mundo digital es ya inherente a su personalidad, pues es conocida por siempre reinventarse.

“Me gusta empujar en mis límites y miedos y atreverme a hacer cosas con las que a veces digo: ‘hijole, esto es algo que me saca totalmente de mi zona de confort’, pero porque me siento incómoda lo tengo que aprender”, dice a EL UNIVERSAL.

Para hacerlo, está rodeada de personas jóvenes, a quienes incluye en su equipo de trabajo, pero quienes más la acercan a las nuevas generaciones son sus hijos: Sabrina, de 15 años, y Matthew, de 11.

“El gamer es mi hijo y me enseña mucho. De pronto hay cosas que yo hago y dicen: ‘¡Ma, no! ¡Eso no lo hagas, es demasiado boomer!’, cuenta la cantante entre risas.

De esos aprendizajes ha comenzado una nueva etapa con su música, mezclando ritmos electrónicos con el pop que la caracteriza. “Psycho bitch”, su nuevo sencillo, es ejemplo de esta modernidad. El tema habla de una mujer que no está dispuesta a cambiar su personalidad y que disfruta bailar.

En el videoclip, que estrena hoy, se ve a Thalía bailando sobre una bola disco con un traje clásico de terciopelo.

“Siempre fui fan de Donna Summer y me ambicioné parada en una bola gigantesca, jamás me imaginé que mi vestuario de terciopelo con el vidrio del espejo fuera a ser de peligro máximo, me resbalaba”.

El año pasado, la también empresaria estuvo dentro de la lista de los videos musicales más vistos de YouTube con “No me acuerdo”, en el que colaboró con la reggaetonera Natti Natasha hace cuatro años y que hoy suma más de mil 300 millones de visitas.

“Hay lugar para todos. La conectividad que ofrecen hoy las redes sociales es algo espectacular porque tú estás en tu pequeño nicho dando tu mensaje y de pronto formas una plataforma enorme”.

Aunque parte importante de su carrera la forjó tras haber actuado en telenovelas en los años 90, como María la del barrio y María Mercedes, por ahora la actriz no planea volver a la pantalla, aunque comparte que aún disfruta en familia de los papeles que hizo.

“Tengo una colección que me han dado mis fans de diferentes figuras de las Marías, mis hijos las agarran y me dicen: ‘a ver, ¿esta por qué tiene un sombrerito con unos piquitos?’ Les explico la historia y es una experiencia increíble”.

Aunque la diva es miembro de una dinastía de actrices, entre ellas Laura Zapata, Ernestina y Camila Sodi, tampoco le gustaría contar su vida.

“Hay muchas ofertas desde que arrancaron las bioseries, pero no sé si me atrevería; hay cosas que son muy mías, privadas”, enfatiza.

