Teresa Cienfuegos y las Cobras: una nueva banda de rock en la ciudad

Andy Mountains en el bajo (las izquierdas, Andy Mountains), Pietro en la guitarra y voz (Los Negretes), Yaya en la batería (Los Leopardos) e Israel en la guitarra (Belafonte Senasacional), conforman una banda emergente nacida en la Ciudad de México: Teresa Cienfuegos y la Cobras.

Originarios todos de la CDMX e inspirados en historias callejeras que les ha regalado la capital mexicana, con bastante experiencia en otras bandas en las que han participado y teniendo como primicia principal ser una banda original, sin intensiones de encasillarse en un género, Teresa Cienfuegos y las Cobras nacen en Septiembre del 2017 como un proyecto de amigos que buscaban divertirse y regalar canciones con historias de la calle y originales.

En entrevista con El Universal, cuentan el origen del nombre. “está inspirado en el Cine Teresa, porque creemos que es el espíritu de la ciudad. Ahora es una tienda de celulares, pero en algún momento fue un cine chido, en donde la gente iba a presentar películas. Después se volvió un cine porno, la decadencia del cine mexicano, pero sí es todo un ícono de la ciudad, y las cobras porque es nuestro animal protector”, comenta Pietro, quien dice que tal nombre le llegó en sueños.

La banda se formó por la amistad que llevan de hace años. “Quienes llevamos más tiempo conociéndonos somos Andy y yo (Pietro), porque tocábamos en Los Negretes, una banda que tuvimos hace un tiempo. Eso ya tiene 10 años. Andy e Israel se conocieron en alguna asamblea de Yo soy 132. A Yeya la conocí en una tocada de una banda llamada Los peyotes, y dije: a qué onda, toca bien chido. Y así nos conocimos. Un día tocando con Andy le dije: pues hay que armar un grupo ¿no?, y así nació, por entre conexiones y la necesidad de regresar, porque ya tenía un rato sin tocar”, comenta Pietro.

Duras Vacaciones

La banda recientemente sacó su primer disco, titulado Duras vacaciones. “La carrera de Pietro se ha visto interrumpida, entonces se tomó unas vacaciones entre Los Negretes y Teresa Cienfuegos. La verdad es que para él fueron unas duras vacaciones, por eso el nombre del disco”, comenta Israel, guitarrista de la banda.

"Por ahí del 2015 tuve una gira por Sudamérica con Los Negretes, y de ahí no volví a tocar. Creo que mi amistad con Israel sí sirvió mucho para querer regresar, pero fueron unas duras vacaciones lejos de la música. Fueron unos cuatro años sin tocar”, complementa Pietro.

El disco, que consta de 6 canciones, está inspirado en historias de la calle. Las canciones las escribe Pietro, pero cuando se reúnen, cada quien pone un poco de su esencia en ellas. “Es interesante porque Pietro llega con una idea. Ya tiene la estructura, llega con la base, pero, o sea, la escuchamos y Andy y yo comenzamos a hacer una nueva base con el lenguaje de la canción. Eso está bien chido, creo que es algo que me gusta muchísimo porque tengo que aceptar que con pocos bajistas me he entendido, y Andy es mi bajista favorito. Yo no conocía a ninguno de los tres, y cuando los empiezo a conocer me doy cuenta de los chavos tan cabrones que son, me siento muy afortunada de tocar con ellos”, dice Yaya.

“Lo que dice Yaya es real en que seguimos el lenguaje de la rola, no solo en la narrativa de la letra, sino en la narrativa de la música. Siempre entre nosotros lo trascendemos mejor, más chido, por eso es una banda de verdad. Al principio se creía que era el proyecto solista de Pietro, pero no es así, simplemente yo fui solo la excusa para encontrar este como taller creativo de canciones”, comenta Pietro.

Las canciones son muy “de vagabundos”, como ellos mismos las describen. “Es andar por todos lados, esa ansiedad y esa angustia. Problemas de morras, problemas de drogas, problemas de ciudad, problemas de contaminación, o sea es como hipercitadino”, explica el vocalista de la banda.

El disco se grabó en dos lados, en “Limonero Estudio”, en donde se grabaron cuatro canciones: Topilejo, Circunvalación, Duras vacaciones y Noches suicidas. El segundo estudio fue en “Zuzzete Records”, ahí se grabó con cinta, con instrumentos muy vintage. Es este último se grabaron dos canciones:”Nena droga” y “Noches sin tu amor”.

“Las canciones creo que son buenas porque tienen un sentido de identidad, no, o sea significan algo para un lugar. Eso siempre te da un paso adelante, que son de algún lugar, no vivir en un universo medio abstracto de querer decir cosas de amor nadamás. Tiene calle”, comentan los integrantes.

Género “Nel”

El género que ellos dicen tocar, lo autodenominan como Nel. “El Nel es una necesidad primaria de pertenecer o no pertenecer. Más bien no pertenecer. No asumir ninguna clase concreta social, negación de clases, negación de definición. Creo que somos una ciudad y un país que puede tener su propio lenguaje. Entonces no necesitamos que nos digan soy punk. Podemos juntarlo o negarlo todo, y eso es Nel, es dialogar a la manera de nosotros, de existir creativamente. Es negación y necesidad, decirle Nel al destino, y decirle Nel a la necesidad de gustarle a algo, de gustarle a alguien o ser alguien. Nel es un no suave, un no amigo. Pero también puede ser algo muy tajante. Es íntimo. Este es un no real, con toda la ambigüedad que tiene la negación, no es completamente negativo, no sé. En el Nel te sigue quedando una posibilidad y te deja a la deriva”, comentan entre risas y bromas lo integrantes de la banda.

La Ciudad

A los integrantes les gusta el lenguaje de la Ciudad de México.

“Somos un grupo nacido netamente en la ciudad. La sufrimos y la disfrutamos. Eso justamente es el Nel: mierda y fortuna. Yo crecí en otros países, entonces venir a la Ciudad de México, fue como darme cuenta de que esto nunca se iba a acabar. Nací en la Ciudad de México, pero crecí en Montevideo. También viví en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Lima, en Madrid, o sea, como que pasé por miles de lugares, pero la Ciudad de México es como un fuego, es única y tiene un lenguaje muy cabrón. Es muy pesado y muy ligero, es muy chido”, comenta Pietro.

Entre los lugares que han tocado se encuentra el Pasaguero, Foro 316, Foro Alicia, y algunos otros lugares pequeños. Recientemente visitaron la ciudad de Puebla, en donde comentan, les fue muy bien.

Teresa Cienfuegos y las Cobras tienen disponible su disco Duras vacaciones en Bandcamp, en donde puedes descargarlo por 100 pesos, o puedes escucharlos en Youtube.

También están en Spotify, aunque ahí solo tienen publicadas dos canciones.



maf