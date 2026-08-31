Tras dar vida al rey de Talokan y a uno de los primeros mutantes de Marvel, Tenoch Huerta vuelve a Hollywood para formar parte de un nuevo thriller.

De acuerdo con información publicada por el sitio "Deadline", el actor mexicano acaba de unirse al elenco de "Copperhead", filme protagonizado por Miles Teller, en el que también compartirá créditos con Jason Momoa.

La noticia fue confirmada por la productora Black Label Media, aunque los detalles sobre el personaje que interpretará Huerta no han sido revelados.

Lee también Tenoch Huerta es captado en Coyoacán; participó en un show de payasos: "bien humilde, mi bebé Namor", dicen fans

La historia seguirá a un detective veterano que, después de que una operación encubierta de narcotráfico termina en violencia, deberá unirse a un joven agente federal para descubrir una conspiración dentro de su propio grupo de trabajo.

El rodaje iniciará en septiembre, bajo la dirección de John Swab. Además de Tenoch, Adria Arjona y Kiefer Sutherland, protagonista de la serie "24", también se sumaron al proyecto.

[Publicidad]

Este nuevo file se suma a la agenda del actor, quien volverá a interpretar a Namor en "Avengers: Doomsday". Además de protagonizar, junto a Taylor Kitsch ,el thriller "Eleven Days".

Lee también Tenoch Huerta celebra su regreso a Marvel con "Avengers: Doomsday"