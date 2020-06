Tenoch Huerta: En México negamos nuestro racismo

Hace falta mirar hacia acá y enfrentarnos al terrible espejo del racismo y clasismo que azota a México y que está tan interiorizado que ni siquiera lo vemos. Policías matando indígenas, empresas negando ascensos por el color de piel, publicidad que sólo representa al fenotipo caucásico, criminalización de la pobreza. #MéxicoRacista

A post shared by Tenoch Huerta (@tenochhuerta) on Jun 2, 2020 at 6:46pm PDT