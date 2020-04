"La meditación me ha salvado del colapso": Gloria Stalina

Tras doce años de trabajar sin parar, primero en TV Azteca, luego de manera independiente y el año pasado en "La Reina Soy Yo", de Televisa, Gloria Stalina decidió tomarse una pausa laboral y dedicarse a su salud emocional, a la meditación, y es gracias a eso que ahora puede sobrellevar muy bien la cuarentena, que puede meditar, estar en casa y encontrarse en paz, porque ha aprendido del autocuidado, algo que dice, todos deberían practicar poco a poco.

“Había cosas que iban afectando mi vida personal y mi vida de pareja porque las jornadas de trabajo (en televisión) son muy largas, muy pesadas. Gracias al universo y a dios soy de las actrices que no han dejado de trabajar por decisión propia y este tipo de cosas hicieron que colapsara. A partir de allí vi que uno de mis maestros de meditación estaba haciendo una certificación y comencé a hacerla yo también”.

Stalina contó que acabando “La Reina Soy Yo”, protagonizada por Michelle Renaud, iba a unirse a la serie "El señor de los cielos", pero decidió tomarse un tiempo sólo para ella, un tiempo muy necesario, así que se enfocó en su certificación en meditación.

“La meditación es la que me ha salvado de vivir un colapso interno, y eso es lo que vivimos los seres humanos la mayoría del tiempo, creo que es algo que deberíamos aprender desde pequeños porque también te ayuda a empezar a priorizar qué es lo fundamental o lo importante de tu vida, hay que hacer una introspección para saber cuáles son las prioridades, porque a veces pensamos que tener jefes negreros, que nos hablan de mal modo, que nos exigen sin valorar el trabajo de uno... creemos que la culpa es de ellos pero no, es de nosotros que lo permitimos”, externó.



Afortunada de poder estar en paz durante estos días, agradecida con el universo por todas las puertas laborales que se le han abierto a lo largo de su vida, señaló que espera con calma a que toda esta situación termine, también porque recientemente comenzó a hacer una película de comedia de la que no puede hablar mucho pero que espera, se retome en tiempos mejores.

“En la peli estabamos en medio de la selva, no podíamos ir en avión, no teníamos señal de internet, mucha gente decía que no podías hacer nada, que en la tele no había nada, pero yo creo que era un buen tiempo para estar contigo”.

Lo que sí extraña de la vida normal, dice, es estar con sus amigos, salir a una cena, convivir. Pero mientras, medita y se enfoca mucho en el autocuidado.

“Mira, la mayoría de la gente no medita o tienen un problema pensando que la meditación es algo ajeno o de otra religión que no es católica o cristiana, pero la meditación es un estilo de vida, meditar es eso. Si no saben meditar agarren una de Youtube de cinco minutos y que traten de relajarse, utilizar aceititos, aprender a respirar” contó.

En sus redes sociales comparte algunas actividades que pueden hacer más llevadera la cuarentena, e invitó a asomarse y sumarse a algunas.

