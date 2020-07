Presentan obra virtual para concientizar sobre la discapacidad

"Las personas discapacitadas no son ni los superhéroes ni los pobrecitos enfermos, simplemente son personas", dice una de las líneas de la obra "En cara de mujer", que presentará la productora de teatro "La mancha producciones", gratuitamente cada jueves desde el 16 de julio y hasta el 13 de agosto en YouTube.

Se trata de un monólogo en el que la actriz Nelly Lacayo interpreta seis personajes distintos, seis mujeres que enfrentan la discapacidad de distintas formas y que plasman durante ochenta minutos las injusticias y dificultades que enfrentan en la cotidianidad.

"La gente sin discapacidad junto a las personas con discapacidad nos sentimos torpes, bobos, porque queremos hacerles todo, queremos ayudarlos y no, simplemente hay que ser empáticos, amorosos y entenderlos. El problema lo tenemos nosotros, no ellos, eso es lo que aprendí de esta obra", contó Lacayo.

La historia retrata problemas como el bullying, la segregación, depresión y expone algunas injusticias jurídicas hacia las personas con discapacidad a causa de que el aparato jurídico no está preparado para tratar estos casos.

Bajo la dirección de Tanya Selmen, tardaron tres semanas en preparar la obra de forma virtual. En su día de estreno hubo más de 400 espectadores de distintas partes de México, quienes se mostraron agradecidos por el mensaje y la gratuidad.

"Fue un gran reto dirigir a larga distancia porque nunca nos vimos, estuvimos siempre conectadas online, todos los ensayos fueron Nelly en su casa y yo en la mía y tengo que confesar que al principio me dio miedo porque nunca había dirigido así, de repente me atrapó un poco la ansiedad y la incertidumbre pero descubrí que lo desconocido nos lleva siempre a un gran aprendizaje, hice muchas cosas que no hubiera logrado captar de manera presencial, aprendí a confiar más y a fluir", contó Selmen.



Foto: Especial

Escrita por Maru Dueñas, la puesta se presentó por primera vez en el año 2016 para una convocatoria del INstituto Nacional de Mujeres y ahora es parte de una campaña impulsada por la organización "Documenta", con la intención de que las mujeres con discapacidad cuenten con herramientas para incidir en los medios de comunicación y el ámbito político.

"La obra se creó física y se presentaba en empresas que estaban buscando sensibilización y eran parte de una capacitación que llevaba "Documenta" para personas con discapacidad. La idea es que se siga haciendo físicamente, en esa versión actúan tanto Nelly Lacayo como Aleyda Gallardo, estamos buscando una temporada en teatro", afirmó Juan Pablo Rivas, creador de "La mancha producciones".

La productora se dedica a la creación de obras con impacto y transformación social, mientras que "Documenta" trabaja por el análisis y acción para la justicia social. La intención con este proyecto en línea es concientizar al público y entretener durante el confinamiento. Se presenta cada jueves a las 20:00 horas a través del canal de "La mancha producciones" en YouTube.

"Son personajes muy de carne y hueso, mujeres que yo podría decir `conocí a la chica a ala que le gusta usar las redes sociales, a la madre de una mujer con discapacidad, a la chef, en fin, son historias que no pretenden mostrarnos personajes idílicos, no es una obra panfletaria que nos pretende decir cómo se debe referir uno a la discapacidad, aquí lo que pesa es la parte humana", detalló Víctor Lizama, facilitador de "Documenta".