"Jesucristo Súperestrella" se corona en los Premios Metropolitanos de Teatro

La puesta en escena "Jesucristo Súperestrella" se levantó como la ganadora indiscutible, en la segunda edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, que se llevaron a cabo la noche del miércoles en el Teatro Telcel, en cuyo escenario se vivieron momentos hilarantes y otros muy emotivos en el momento de reconocer el talento de los artistas mexicanos.

“Siempre que terminó una temporada de una comedia musical juro que no volveré a hacer otra, que bueno que no me hago caso y fue por eso que produje Jesucristo Súperestrella. Quiero agradecer a Eric Rubín que fue mi gran impulsor para hacer esta obra, a todo el elenco, gracias y a seguir produciendo teatro”, fue el discurso que Alejandro Gou dio al recibir el quinto premio de la noche para "Jesucristo Súperestrella".

La anfitriona de la noche Michelle Rodríguez le dio su toque a la noche, con su irreverencia y hasta la forma en que se burlaba de ella misma en la apertura al cantar sobre las obras que le hubiera gustado interpretar, o por el Premio Metro que aún no ha ganado y hasta volviendo a ser adolescente al cantar con parte del elenco del musical de "A los 13".

Fueron muchos los momentos emocionantes, como cuando el elenco del musical "Rent", de 1999, hicieron su aparición en el escenario, César Romero, Eric Rubín, Laura Cortés, Enrique Chi, Beto Castillo, Sergio Saldívar y Ana Liz Rivera, para interpretar uno de los temas de esta obra, "Tiempos de amor".

Este fue el preámbulo para recordar a todos aquellos teatreros que fallecieron a lo largo del año, como Javier Angulo (director), Olga Harmony (crítica), Javier Yépez (actor), Abraham Stavans (actor), Fermín Sánchez Jiménez (jefe de tramoya del Teatro El Galeón), Mercedes Pascual (actriz), Evelia Beristáin (bailarina y coreógrafa), Gerardo Álvarez (actor, productor y director), Lourdes Deschamps (actriz y productora), Maty Huitrón (actriz), Alejandro Cárdenas (periodista), Chirstian Bach (actriz), Sandra Cobián Bichir (actriz), Fernando Luján (actor) y Edith González (actriz).

Todos se pusieron de pie cuando el director Enrique Singer presentó a la homenajeada de la noche, Ana Ofelia Murguía, quien recibió el Premio a la Trayectoria; ella emocionada espero un minuto para agradecer su reconocimiento debido a que los presentes no dejaban de aplaudir.

“Siempre digo como Fox ¿yo por qué? Porque el teatro es mi vida, es la carrera de mi vida y las satisfacciones que me ha dado, como ahora son infinitas. Les agradezco a todos, a esta organización tan certera, tan buena, quiero agradecerle al teatro, mi familia, mis hijos que me apoyaron y me aguantaron tanto y nada más, como actriz si no me sé el papel no puedo hablar”, fue como agradeció Ana Ofelia Murguía.

La noche fue amenizada con números de los musicales "A los 13", "Casi normales", "Jesucristo Súperestrella", "Distroller, el miusikul" y una escena de "La obra que sale mal".

El discurso final de la noche fue dirigido a la lucha contra la violencia de género y la equidad, el cual hizo eco desde la alfombra; cuando Chumel Torres hace referencia a su deseo de ser Dolly y Michelle Rodríguez le sopla algo.

“¿Qué es esto?”, dice Chumel, “es diamantina rosa” contesta Michelle, entonces él pregunta si funciona, “créeme, funciona”, finalizó ella.

GANADORES:

- Mejor actuación masculina de reparto en una obra: Fernando Córdova / Guerra (A clown play)

- Mejor actuación femenina de reparto en una obra: Sara Pinet / El amor de las luciérnagas

- Mejor diseño de iluminación para una obra: Matías Gorlero / El amor de las luciérnagas

- Mejor diseño de vestuario para una obra: Jerildy Boch /Konrad, el niño que salió de una lata de conservas

- Mejor diseño de vestuario para un musical: Estela Fagoaga / Hello, Dolly!

- Mejor diseño sonoro para una obra: Cristóbal MarYán /El ensayo

- Mejor actuación masculina de reparto en un musical: Jerry Velázquez / Casi Normales

- Mejor actuación femenina de reparto en un musical: María Panella /Casi Normales

- Mejor coreografía y/o movimiento para una obra: Jimena Saltiel y Pablo Rodriguez / El Hilador

- Mejor coreografía y/o movimiento para un musical: Jason A. Sparks / Hello, Dolly!

- Mejor adaptación de obra de teatro o musical: David Gaitán / Edipo: nadie es ateo

- Mejor actuación masculina principal en un musical: Eric Rubín / Jesucristo Súperestrella

- Mejor actuación femenina principal en un musical: Susana Zabaleta / Casi normales

- Premio a la mejor escenografía para una obra: Nigel Hook / La obra que sale mal

- Mejor escenografía para un musical: Adrián Martínez Frausto y Emilio Zurita / Hello, Dolly!

- Mejor obra para público joven: Príncipe y príncipe (La caja de teatro)

- Mejor diseño de video: Maxi Vecco / Jesucristo Súperestrella

- Mejor actuación masculina principal en una obra: Raúl Briones / Edipo: nadie es ateo

- Mejor actuación femenina principal en una obra: Luisa Huertas / El diccionario

- Mejor diseño sonoro para un musical: Gastón Briski / Jesucristo Súperestrella

- Mejor composición original para un musical mexicano: Distroller, el miusikul

- Mejor diseño de iluminación para un musical: Jason Kantrowitz / Jesucristo Súperestrella

- Dramaturgia mexicana: Sabina Berman / Testosterona

- Mejor dirección de una obra: David Gaitán / Edipo: nadie es ateo

- Mejor composición musical original para una obra: Jacobo Lieberman / La ceguera no es un trampolín

- Premio a la mejor obra de teatro presentado por Fiesta Rewards: El diccionario

- Premio MasterCard a la mejor obra de teatro musical: Jesucristo Súperestrella

· Premio a la trayectoria auspiciado por la Secretaría de Cultura Federal: Ana Ofelia Murguía

· Premio Escénica Ciudad de México: Festival Dramafest

· Premio del público Telcel: La obra que sale mal

· Premio al mérito: Federico González Compeán

