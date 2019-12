El compositor Jerry Herman, ganador del premio Tony y recordado por haber escrito temas para diferentes musicales, falleció en Miami a la edad de 88 años por complicaciones pulmonares.

Jane Dorian, ahijada de Herman, dio a conocer que el deceso fue este jueves y que él vivirá por siempre a través de su música, la cual ha sido tarareada por todo el mundo. Entre sus creaciones destacan los musicales "Hello Dolly!" y "Mame".

Aunque no fue uno de los compositores más reconocidos de Broadway, sus obras se caracterizan por haber sido las más populares de su década: "Hello Dolly!", que llegó en los años 60, ha sido interpretado innumerables veces no sólo en Broadway, sino en todo el mundo; también está el caso de Le cage aux folles (La jaula de las locas), de los 80, que fue revivido en 2004 y 2010 y ganó el Premio Tony a Mejor Musical de 1984.

Herman debutó en Broadway con "Milk and honey", de 1961, una colaboración con el dramaturgo Don Apell.

Esta obra duró en cartelera un año y medio, y fue nominada a los Tony en las categorías de Mejor Compositor y Mejor Musical.

"Dear world", "Mack & Mabel", "The grand tour" y "Jerry´s girl" fueron otros de sus musicales. Sus canciones han sido grabadas por infinidad de artistas de todo el mundo, incluidos Barbra Streisand y Louis Armstrong, y algunas de ellas son de las más reconocidas de Broadway.

En 2009, Herman recibió el Tony a la Trayectoria en Teatro, y un año más tarde el premio Kennedy, el más alto honor otorgado por el gobierno de Estados Unidos, que cada año distingue a cinco artistas escénicos de diferentes disciplinas.

