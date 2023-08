Taylor Swift: Reportan demoras en la entrega de los paquetes VIP para conciertos en México

Estamos próximos al esperado encuentro en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde miles de seguidores se reunirán para dar la bienvenida a la estrella estadounidense Taylor Swift en su primera presentación en la metrópolis.

Desde que se lanzaron las entradas, se revelaron paquetes VIP que incluirán, entre otros tesoros, valioso merchandising oficial. Aunque se han compartido en redes sociales las fechas estimadas de entrega de estos kits, recientemente ha surgido un nuevo comunicado que ha capturado la atención de los usuarios, en el que se detalla un ajuste en la logística previamente establecida.

Es relevante destacar que se pusieron a la venta seis paquetes en total, en el que se incluyen desde una cajita conmemorativa que guarda tesoros del Eras Tour, como bolsas, estampas, pines y posters, hasta un boleto conmemorativo con un laminado especial y otros detalles que los asistentes valorarán.

Taylor Swift revela cuándo lanzará su versión de ‘1989’ en su gira The Eras Tour. Foto: Instagram @taylorswift

Lee también: La película de suspenso en Netflix que dura 104 minutos ideal para disfrutar el fin de semana

¿Cuáles son los precios de los Paquetes VIP?

“We never go out of style”: 4,550 pesos mexicanos más cargos por servicio. Este es el exclusivo paquete VIP que incluye acceso temprano al recinto y su sección. Un boleto para el área de piso.

“It’s a Love Story”: 8,550 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Naranja A.

“… Ready For It Package”: 10,500 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Verde A.

“I Remember It All Too Well”: 12,850 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Platino C..

“Karma is my boyfried”: 14,850 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Platino B.

“It’s Been A Long Time Coming”: 16,350 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Platino A.

Lee también: La serie de Netflix de solo 8 capítulos que es furor en la plataforma

¿Ha habido demoras en la entrega de los VIP?

Desde el 14 de agosto, han circulado en Twitter imágenes que detallan los puntos de entrega y las fechas para los paquetes VIP. Sin embargo, TicketMaster Experiencias emitió un correo electrónico a los usuarios en el que anunciaba un ajuste en vista de cuestiones logísticas, ya que algunos paquetes aún no habían llegado al territorio mexicano.

"Por esta razón, te estaremos comunicando la nueva fecha de pre-entrega de los paquetes VIP en breve", se mencionó sin detallar más al respecto. "Te recomendamos permanecer atento a tu correo electrónico, pues por ese medio proporcionaremos mayor información", añadieron.

En el sitio web oficial de Tciketmaster, puedes encontrar los detalles sobre dónde recoger los paquetes. Asegúrate de llevar contigo el boleto con el nombre del paquete que compraste y la indicación "VIP PACKAGE". También necesitarás una copia de la identificación de la persona que hizo la compra.

La entrega de los paquetes puede realizarse antes del evento o el mismo día del concierto. Sin embargo, la inquietud entre los fans radica en la posibilidad de que la abrumadora demanda pueda dificultar la recolección de los kits dentro del plazo.

Wey me cobraron un ojo de la cara por un boleto en grada y todavía tuvieron el descaro de duplicarlo por un “paquete VIP”. Ya quiero ver qué explicación van a dar si no llegan 😡 @Ticketmaster_Me #ticketmaster #ticketmasterladrones pic.twitter.com/SOmK2A6uyD — MVR 💖 (@marianvardz) August 18, 2023

¿Dónde puedo recoger mi paquete VIP?

Palacio de los Deportes: Acceso a Fans Puerta 12

Ubicación: Río Churubusco S/N, Col. Granjas México, Iztacalco, CDMX

Río Churubusco S/N, Col. Granjas México, Iztacalco, CDMX Fechas: Del lunes 21 al miércoles 23 de agosto.

Del lunes 21 al miércoles 23 de agosto. Horario: De 9:00 a 18:00 horas.

Centro Citibanamex: Salón Palacio de la Canal Puerta 8

Ubicación: Av. del Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, CDMX.

Av. del Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, CDMX. Fechas: Del domingo 20 al miércoles 23 de agosto.

Del domingo 20 al miércoles 23 de agosto. Horario: De 9:00 a 18:00 horas.

Foro Sol: Puerta 15

Ubicación: Eje 3 Sur (Añil) 710B, Col. Granjas México, Iztacalco, CDMX

Eje 3 Sur (Añil) 710B, Col. Granjas México, Iztacalco, CDMX Fecha: El día del concierto.

El día del concierto. Horario: De 10:00 a 19:00 horas.

Lee también: La película de drama danesa que te atrapará de inicio a fin