2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

La cantante donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la principal red para combatir el hambre en Estados Unidos.

"Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre", indicó este martes en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot.

Feeding America agradeció la aportación de Swift como una muestra de unión para "asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro", agregó el escrito.

La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a la organización sin ánimo de lucro, incluida una millonaria donación en octubre del año pasado para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron partes del sureste de los Estados Unidos.

La contribución de Swift ayudó a comunidades afectadas por estos desastres a recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas tormentas devastadoras.

El último informe de Feeding America, la red de bancos más grande de Estados Unidos, estima que la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos.

