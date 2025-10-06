Más Información

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Geney Beltrán ensaya desde la multiplicidad

Geney Beltrán ensaya desde la multiplicidad

Protestan grupos artísticos en escenario del Palacio de Bellas Artes ante falta de compromiso de autoridades y malas condiciones de trabajos

Protestan grupos artísticos en escenario del Palacio de Bellas Artes ante falta de compromiso de autoridades y malas condiciones de trabajos

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

habló sobre los diversos rumores de internet donde mencionan que dirá adiós a la música, tras su casamiento con la estrella de la NFL, Travis Kelce.

En una entrevista con Scott Mills para BBC Radio 2 el presentador Scott Mills le cuestionó sobre su vida personal y su relación con Travis Kelce.

Mills mencionó las teorías que circulan en internet sobre un supuesto impacto negativo que podría tener su matrimonio en su carrera musical.

“Taylor, no me digas que este es tu último álbum”, comentó el conductor, aludiendo a los rumores.

Ante ello, Swift reaccionó sorprendida: “¿Qué? No (…) Acabo de ver a algunos fans diciendo: 'Bueno, se va a casar y luego tendrá hijos, así que este será su último álbum’”, explicó.

Lee también

Momentos después, la cantante fue contundente y calificó la pregunta como inapropiada. “Qué comentario tan ofensivo. La gente no se casa por eso, para poder dejar su trabajo. Para mí, también es música”, respondió con firmeza.

En un intento por suavizar la tensión, Mills intervino diciendo que “los fans simplemente estaban entrando en pánico”. Swift aprovechó el momento para aclarar cómo vive su relación con el jugador de la NFL.

“Ah, ya sé, a veces les encanta entrar en pánico, pero me encanta la persona con la que estoy porque le encanta lo que hago y le encanta lo mucho que me siento realizada haciendo arte y música”, expresó.

Lee también

La cantante agregó: “Eso es lo mejor de Travis. Le apasiona tanto lo que hace que el que yo también lo haga… nos conecta”.

Las declaraciones de no pasaron desapercibidas. La pregunta “ofensiva” abrió un debate en redes sociales y medios especializados: ¿la felicidad de la artista influye en la calidad de su música?

El disco de la artista ha vendido más de 2,7 millones de copias según Billboard, y 12 de sus canciones figuran en el Top 50 Global de plataformas como Spotify.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard. Foto: Tomada de Instagram @emiliano_aguilar.t / AFP

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'. Foto: AP / AFP

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle. Foto: AP / (Phil Noble/Pool Photo via AP)

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo”, dice. Foto: Tomada de Instagram @alfredoadame.goldenboy / @belindapop / @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda: “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dice

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week