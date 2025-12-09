Más Información

“Mis reservas de esperanza han llegado a su fin”: Krasznahorkai habla de ángeles, guerra y dignidad humana

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

volverá a la Ciudad de México con un concierto en el y, si bien, la banda de heavy metal pisará territorio mexicano hasta el año próximo, estamos sólo a unos días de que comience la para el show; estos son los pormenores que, hasta ahora, se conocen.

Con un cartel que simula la llegada de los extraterrestres a una pirámide que, pareciera estar inspirada en la zona arqueológica de Tenochtitlan, el grupo confirmó que nuestro país está incluída en los destinos que visitará el próximo año.

¿La cita?, es el miércoles 27 de mayo, en el Estadio GNP Seguros.

Con este concierto, System marcará su regreso a la capital, luego de siete años de su última visita, cuando formó parte del cartel Festival Force Fest, tres años antes la banda ofreció un show individual en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos, para derechohabientes de Banamex, es el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 2:00 pm.

Los creadores de éxitos como "Chop Suey!", "B.Y.O.B." Y "Toxicity" tendrán como invitados a la banda Idles, una banda de rock británica.

