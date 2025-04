La noticia de la muerte de Silvia Galván ha consternado pues, a sólo a un mes de su diagnóstico de cáncer, la "estilista de las estrellas" perdió la vida dejando un vació irreemplazable, especialmente, en sus amigas famosas, como le sucede a Sylvia Pasquel, quien en redes denotó el gran dolor que está atravesando por su partida.

Galván, con 40 años de trayectoria, era bien conocida por ser la estilista de un gran número de personalidades que se destacan en el mundo de la farándula, entre ellas Brenda Bezares, Cecilia Suárez, Verónica Castro, Gloria Trevi, Itatí Cantoral y Malillany Marín.

Sylvia Pasquel también fue una de sus clientes más asiduas, aunque no sólo eso, entre ellas existió una historia de complicidad y amistad que las unió enormemente.

Lee también: Muere Silvia Galván, la estilista de los famosos, tras luchar contra el cáncer

De hecho, fue Galván la amiga que acompañaba a la "Pasquel" en aquel viaje que hizo a Turquía, a propósito de la boda de Michelle Salas, su nieta.

Por todo lo vivido y la incondicionalidad que la estilista le demostró, a través de los años, Pasquel compartió un conmovedor mensaje de despedida a su amiga, reconociendo que, su partida, es uno de los duelos más dolorosos que ha atravesado, pues la consideraba una amiga no consanguinea.

"Tú no, mi Toky, amiga, hermana, cómplice, tu partida me está doliendo mucho, fuiste un regalo en mi vida, gracias por estar siempre para mí, en las buenas y en las malas, gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo, no sabes lo mucho que te voy a extrañar, mi Toky, cuídame desde el cielo y que la luz siempre ilumine tu camino, descansa en paz, hermana de vida, ¡te querré eternamente!".

La publicación esta acompañada de una serie de fotos y videos de algunos de los momentos que compartieron:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc