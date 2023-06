Susana Zabaleta imita a Peso Pluma y lo reta para que canten juntos

La cantante Susana Zabaleta le lanzó un reto a Peso Pluma para que canten juntos en el Lunario, algo que le encantaría a la soprano quien incluso lo imitó al finalizar el estreno de la temporada actual de “Los monólogos de la vagina” en el Teatro Libanés.

“Compa ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola”, fue el fragmento de la canción de Peso Pluma que cantó Susana imitando la voz del intérprete de corridos tumbados, quien este jueves cumple 24 años.

El tema salió al aire debido a que la vocalista habló sobre la serie de conciertos que realiza en el Lunario del Auditorio Nacional en donde cada dos meses se presenta ahí y procura realizar presentaciones con diferentes temáticas.

“La vez pasada fue Broadway y ahora va a ser banda, me encantaría que (Peso Pluma) se atreviera a cantar conmigo, imagínate; hay varios (músicos) en la mesa y vamos a ver quién dice que sí, quién se atreve a subirse a cantar aunque sea en el Lunario.

“Yo sé que ellos cantan así para multitudes, pero estaría increíble que se atrevieran a cantar conmigo; Julión (Álvarez) no, casi lo mato, ese no creo que diga que sí, después de todas las cosas que le dije, pero es que ahora ya no cantan feo a las mujeres y eso es bonito”.

Dirigida por su hija en “Lo Monólogos de la vagina”

Zabaleta estaba fascinada de ser parte de “Los Monólogos de la vagina”, especialmente porque fue dirigida por su hija Elisabetha Gruener, quien llegó de Inglaterra para estar en esta obra, así como en “Toc Toc”.

“Es la primera vez que me dirige mi hija, es un texto tan fuerte que yo hice hace 27 años, yo creo que es poner toda la vida en esta obra, siento un inmenso orgullo y me fascina que esté aquí en México dándonos lo que ha aprendido, llenándonos de su arte y agradecidisima con Morris que la haya dejado”

En estos monólogos están ellas dos junto con Sophie Alexander-Katz en donde hablan sobre diferentes relatos de mujeres de todas las edades, desde infantes, adolescentes, hasta adultos y personas de la tercera edad, cuyo hilo conductor es el órgano sexual femenino.

“Estamos llenos de gente que no se conoce a sí misma y que los hombres no permiten que la mujer sienta, todavía pasan muchas cosas de esas y ojalá este texto que tiene vigencia después de 30 años siga ayudando a mujeres a encontrarse a buscarse a explorarse física y mental y sentimentalmente”.