Más Información

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

Hace medio año, Susana Alexander anunció que dejaría el teatro tras finalizar su participación en la obra “Dios, ¿sigues ahí?” en el Teatro Xola, en abril de 2025. Ahora, a sus 82 años dirá adiós a la pantalla chica en "" spin off de "Una familia de diez".

Lee también

¿Cuál será el último programa de Susana Alexander?


Pedro Ortíz de Pinedo, productor de “¿Tú crees?”, confirmó que la cuarta temporada de este proyecto será la última aparición televisiva de la actriz, cuya carrera comenzó en 1950.

“Ella ya venía interpretando a la mamá de Lenny Sundell, entonces la invitamos y me dijo: ‘es lo último que hago’. El día que llegó nos contó que en ese foro había debutado y ahora sería el último en el que haría televisión. Fue un momento muy lindo compartir esto (...)", contó Ortíz de Pinedo

Lee también

Participarán actores y actrices con larga trayectoria en melodramas como Natalia Madera, Ingrid Martz y María Alicia Delgado, quienes, que según el productor, no desentonaron en ningún momento.

“Con Ingrid habíamos trabajado juntos antes en un proyecto en Argentina donde hacía una villana muy graciosa. Vi que tenía una capacidad brutal para la comedia, entonces fue decirle: ‘vente para acá’. También a Lalo Palacios, que solo habíamos visto en telenovelas, le dijimos: ‘arriesgate con nosotros’. A Natalia Madera la conocí haciendo una telenovela, donde su personaje era implacable, una maldita, y acá es un personaje delicioso”, explicó Ortiz de Pinedo.

Daniela Luján quiere ver a Belinda en Mentiras


La protagonista de “¿Tú crees?”, Daniela Luján, y Belinda, en “Mentiras: La serie”, son parte de uno de los pleitos más comentados de la farándula. En su infancia, Luján sustituyó a Belinda en “Cómplices al rescate”, aunque ambas han dejado claro que no existe un enojo real.

En esta ocasión, Luján comentó que entre sus próximos proyectos está su participación en el musical “Mentiras”, en el que Belinda, quien la interpretó en la serie de Prime Video, será invitada especial. Luján aseguró que le gustaría verla en el escenario.

“Está estupendo, es increíble para el público poder ver como la serie en vivo, y me parece que le van a poner una producción maravillosa, increíble, como se la merece. Me parece padrísimo, ojalá me inviten a verla. Es una gran artista y hay que admirarle y aplaudirle”, declaró Daniela Luján.

se estrena el domingo 14 de septiembre a las 19:30 horas en el Canal Las Estrellas.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten. Foto: AP

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William? Foto: AFP

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William?

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, respónde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima". Fotos: Beéle IG / Isabella Ladera IG

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, responde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima"

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans. Foto: EFE

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans

Angelina Jolie/ AFP

Angelina Jolie se suma a ‘tendencia sin pantalón’ y se lleva las miradas en Toronto