Hace medio año, Susana Alexander anunció que dejaría el teatro tras finalizar su participación en la obra “Dios, ¿sigues ahí?” en el Teatro Xola, en abril de 2025. Ahora, a sus 82 años dirá adiós a la pantalla chica en "¿Tú crees?" spin off de "Una familia de diez".

Pedro Ortíz de Pinedo, productor de “¿Tú crees?”, confirmó que la cuarta temporada de este proyecto será la última aparición televisiva de la actriz, cuya carrera comenzó en 1950.

“Ella ya venía interpretando a la mamá de Lenny Sundell, entonces la invitamos y me dijo: ‘es lo último que hago’. El día que llegó nos contó que en ese foro había debutado y ahora sería el último en el que haría televisión. Fue un momento muy lindo compartir esto (...)", contó Ortíz de Pinedo

Participarán actores y actrices con larga trayectoria en melodramas como Natalia Madera, Ingrid Martz y María Alicia Delgado, quienes, que según el productor, no desentonaron en ningún momento.

“Con Ingrid habíamos trabajado juntos antes en un proyecto en Argentina donde hacía una villana muy graciosa. Vi que tenía una capacidad brutal para la comedia, entonces fue decirle: ‘vente para acá’. También a Lalo Palacios, que solo habíamos visto en telenovelas, le dijimos: ‘arriesgate con nosotros’. A Natalia Madera la conocí haciendo una telenovela, donde su personaje era implacable, una maldita, y acá es un personaje delicioso”, explicó Ortiz de Pinedo.

La protagonista de “¿Tú crees?”, Daniela Luján, y Belinda, en “Mentiras: La serie”, son parte de uno de los pleitos más comentados de la farándula. En su infancia, Luján sustituyó a Belinda en “Cómplices al rescate”, aunque ambas han dejado claro que no existe un enojo real.

En esta ocasión, Luján comentó que entre sus próximos proyectos está su participación en el musical “Mentiras”, en el que Belinda, quien la interpretó en la serie de Prime Video, será invitada especial. Luján aseguró que le gustaría verla en el escenario.

“Está estupendo, es increíble para el público poder ver como la serie en vivo, y me parece que le van a poner una producción maravillosa, increíble, como se la merece. Me parece padrísimo, ojalá me inviten a verla. Es una gran artista y hay que admirarle y aplaudirle”, declaró Daniela Luján.

“¿Tú crees?” se estrena el domingo 14 de septiembre a las 19:30 horas en el Canal Las Estrellas.