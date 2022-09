Susana Alexander: ”No le temo a la muerte”

Susana Alexander ha dicho que tiene que vivir al menos 100 años: “Tengo muchos perritos y si yo me muero, ¿quién va a cuidarlos?”

Pero la polifacética artista, de 79, ya ha dejado el ego de lado; asegura que ignoró algunas etapas del duelo, como la negación, para pasar directamente a la aceptación: “Tal vez no voy a encontrar físicamente a mi mamá, a mi papá o a mis hermanos, los encontraré como energía y va a estar bien bonito. No le temo a la muerte”.

Su carrera es tan irrepetible como ella. Tan sólo el año pasado, cuando celebró 70 años de trayectoria, rondaba en las 100 obras de teatro, 30 telenovelas y 21 filmes, además de una destacada labor como conferencista.

Ahora es el productor Guillermo Wiechers quien le da oportunidad de divertirse y reírse de ese tema, a través de la puesta en escena Si te mueres... ¡te mato!, en la que comparte escena con la actriz Azela Robinson.

Aún así, a la actriz, directora y escritora no le gusta darle la vuelta al tema: cree que la muerte debe ser vista como un paso natural.

“Hice una obra que se llamaba Instrucciones para una muerte feliz, entonces para mí ese es un tema recurrente, porque como ya me queda muy poco; luego me preguntan, ¿qué es lo que a usted le falta? Pues morirme”, comenta Alexander de buen humor.

Si te mueres... ¡te mato! cuenta la historia de Lucía (Alexander) y Gloria (Robinson), dos enfermeras que tienen bajo su cuidado a una anciana de origen serbio; pero cuando esta mujer muere, lo que pintaría para ser una tragedia, por el hecho en sí y el eminente desempleo de las cuidadoras, se convierte en una hilarante oportunidad para cambiar sus vidas.

Susana cree que esta obra, escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, fue pensada desde el humor negro para que, a manera de espejo, el espectador entienda que debe tomar así la muerte.

De hecho, estos personajes realizan acciones que no son políticamente correctas, lo que Azela considera va a empatizar muy bien con los espectadores, porque todos tienen un lado oscuro: “¿Quién no ha querido congelar a la suegra de pronto?”, dice en tono hilarante.



Azela Robinson y Alexander interpretan a dos enfermeras en Si te mueres... ¡te mato!. Foto: Carlos Latapi

El show debe continuar

En el montaje que refiere, Instrucciones para una muerte feliz, de 2017, la primera actriz se caracterizó como una madre sin cabello, delgada y pálida por quimioterapias, que va y viene por su casa dando instrucciones de cómo quiere que sea su funeral.

Ante un tema tan delicado, es tajante: “¿Por qué no va a poder decidir lo que quiere el que va a morir? Hay un poema hermoso de Pedro Garfias que va pidiendo todo lo que quiere para su muerte, pone como ejemplo a los condenados; si ellos deciden, ¿por qué no podríamos pedirlo así nosotros?”

Alexander ve la vida como una constante, por ello su consejo es no bajar el ritmo. Para ella, ha sido fundamental no detenerse y seguir sintiéndose viva; algo que dejó claro durante la pandemia, en la que produjo algunos proyectos a través de streaming: “Yo necesito trabajar porque sino, ¡mis perros no comen!”

Si te mueres... ¡te mato! estrenará el 8 de octubre en el Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas.

