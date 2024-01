Succession refrenda su poder en los Emmys La historia se coronó con seis premios, incluyendo Mejor serie dramática e igualando en número a The Bear; The Last of Us, otra de las favoritas, se fue con las manos vacías

El guionista británico Jesse Armstrong ofreció un discurso mientras el elenco y equipo de Succession subió a recibir el premio a Serie dramática en el escenario del Peacock Theatre. Foto:AFP, AP Y EFE