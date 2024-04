Steve Burns, de "Las pistas de Blue", revela su opinión sobre el documental "Quiet on set"

Steve Burns, conocido como el protagonista del popular programa infantil de los 90 y principios de los 2000, "Las pistas de Blue", se une a la lista de celebridades que comparten sus opiniones sobre la serie documental "Quiet on set" ("Silencio en el set"), producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television. Este proyecto aborda casos de abuso sexual, psicológico y discriminación que afectaron a estrellas infantiles que participaron en programas como "Drake Bell", "Zoey 101", "iCarly", entre otros.

Burns, quien fue parte del bloque de Nick Jr de Nickelodeon desde 1996 hasta 2006, con un total de seis temporadas, habló recientemente con el medio "Today" al respecto, donde expresó su solidaridad con los actores que pudieron haber tenido experiencias negativas con la productora y en el set. Sin embargo, personalmente afirmó desconocer lo que supuestamente estaba sucediendo en aquel entonces.

Steve Burns apareció en "Las Pistas de Blue" entre 1996 y 2002 FOTO: TOMADA DE VIDEO

Es importante recordar que figuras como Drake Bell, Jennette McCurdy y Leon Frierson han hecho denuncias previas de haber sido víctimas de violencia sexual y comportamientos inapropiados por parte de trabajadores y productores, entre ellos Dan Schneider. Este último es conocido por ser el creador de programas exitosos como "Sam y Cat", "Victorious", "Kenan y Kel", además de los mencionados anteriormente.

Steve atribuyó su falta de conocimiento sobre estas acusaciones al hecho de que "Las pistas de Blue" se grabó en Nueva York, mientras que el resto de los programas se filmaron en Los Ángeles.

Dan Schneider es un productor de Nickelodeon. Foto: YouTube

En sus propias palabras, "No tengo ninguna idea particular sobre nada de eso. Estoy llegando a esto de la misma manera que cualquier otra persona, con horror y angustia. Es simplemente terrible ver cómo se desarrolla. No sé qué más decir, aparte de eso, es desgarrador".

El famoso de 50 años también reconoció sentir dolor y preocupación por la situación, dado que es un tema ampliamente discutido en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Después del lanzamiento de "Silencio en el set", Burns pareció querer conocer la opinión de la audiencia sobre las fuertes alegaciones presentadas en la serie.

Utilizó TikTok para publicar un video en el que simula estar escuchando a los internautas contarle algo, mientras asiente y permanece en silencio.

Aunque algunos usuarios en línea relacionaron este gesto con sus propias experiencias, medios como "TMZ" sugirieron que también podría ser una indirecta hacia los actores que se vieron afectados durante su carrera.

Drake Bell es uno de los actores que da su testimonio en "Quiet on set". Foto: Max