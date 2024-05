Memo Villegas cumple su sueño de ser boxeador

“Cumplí mi sueño de ser boxeador en ficción, siendo fanático de Rocky Balboa, este es mi momento”, dijo el actor Memo Villegas, quien protagoniza la película V de Víctor.

El largometraje, que actualmente está en salas de cine, se centra en Víctor, un exboxeador que truncó su carrera deportiva y se dedica a otros trabajos para sobrevivir.

Sin embargo, su hija se entera de su pasado como famoso luchador y lo impulsa para que se vuelva a subir al ring, con el apoyo de un veterano del asilo en donde labora.

El también comediante comentó que para encarnar a este personaje, entrenó con el boxeador profesional Jonathan Maravilla Alonso, quien además participa en la historia como su rival: El Toro.

“Corrí con la suerte de que la persona que me iba a entrenar iba a ser el mismo actor al que me iba a enfrentar, él me ayudó a entrenar tres horas diarias”.

Adriana Montes de Oca, Joaquín Cosío, Norma Angélica, José Luis Cordero “Pocholo”, César Bono y Camila Núñez, entre otros, conforman el elenco de la película dirigida por Frank Ariza.

Para Villegas, el cine nacional no tiene las mismas oportunidades que los filmes de Hollywood, por lo que pide que tenga el mismo apoyo.

“Ojalá a todas las películas les fuera como a las de Eugenio Derbez, que sí tiene el empuje, más allá de que está por salir de donde lo conocemos, porque es cine mexicano, pero no siempre llega a la manos de todos”, consideró.

Norma Angélica agregó que toda la historia de V de Víctor cuenta con líneas anecdóticas para comunicarse con su espectador.

“Se van a ver proyectados los jóvenes que quieren ser deportistas de alto rendimiento, lo que significa entregar tu vida, tus tardes, tus fiestas, todo al entrenamiento para lograrlo, ¿cuánto tienes que invertir de tu propio tiempo?”

Para la actriz, la historia tiene además la línea de las madres que hacen cualquier cosa para generar dinero, y habla de la amistad y del tiempo invertido para apoyar a los seres queridos, así como también de las mujeres que buscan ser independientes y destacar.

“Algo que sí se proyecta en general es la solidaridad del pueblo mexicano, si necesitamos al otro, sabemos tocar su corazón”.