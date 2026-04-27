Mucho baile, escenas de acción llevadas a otro nivel e historias poco convencionales, como un hombre que reencarna en una mosca —en la película Eega, que se convirtió en un hito del cine indio—, son algunos elementos que han identificado a Bollywood en el mundo.

Directores indios se han sumado a la conversación global, como S.S. Rajamouli con RRR, que en 2022 incluso fue nominada al Oscar, donde además presentaron uno de los números musicales estelares de ese año.

Ahora el cineasta indio y su hijo S.S. Karthikeya, quien también participó en la cinta de hace cuatro años, vuelven como director y productor en Varanasi, una nueva historia de acción.

“Básicamente Varanasi es una de las ciudades más antiguas del mundo, fue construida por los ancestros y la parte única es que la gente aún vive allí, eso la hace caóticamente hermosa. También es llamada la capital espiritual de la India“, explica Karthikeya a EL UNIVERSAL.

Para el cineasta, el crecimiento del cine de su país es consecuencia directa del confinamiento causado por el Covid en 2020, pues la gente comenzó a ampliar sus horizontes en contenido audio visual.

El cine, precisa, siempre tendrá cabida sin importar su lugar de origen, porque las emociones son las mismas en cualquier latitud.

“Los directores indios se dieron a conocer a raíz del Covid, cuando estuvimos confinados todos empezamos a ver contenidos de otros países; en México vieron cosas nuestras y nosotros también vimos películas mexicanas, la gente se ha vuelto más abierta a eso, pero lo que ha sido constante es que la emoción humana es común, quizá el lenguaje sea diferente pero lo que sentimos es idéntico”.

Para esta nueva cinta, que estrenará en 2027, optaron al igual que en RRR por construir sus locaciones en lugar de utilizar CGI; el productor considera que es mucho mejor tanto para el actor como para el espectador.

El presentador Liam Crowley, el director S.S. Karthikeya y el crítico Sergio López Aguirre. Foto: CCXP

A eso se suma la exigencia del director de rodar todas las escenas de acción en locaciones reales

“Las secuencias son muy difíciles de hacer en lugares así, entonces tomamos cinco hectáreas y ahí construimos todo lo que se ve en las secuencias de acción”, explica.

Al ser su primer proyecto tras el éxito global que supuso su película de 2022, la expectativa es mucha, lo que quedó claro en su panel de la CCXP, siendo uno de los de mayor asistencia el viernes pasado.

Karthikeya promete que los fans de su entrega pasada disfrutarán igual de esta. “Van a tener todo lo que esperan, mucha emoción, acción y claro, mucho baile, así que diría que es el paquete completo”.

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