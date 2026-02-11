Adrián Veguilla Espada, también conocido como Sour, es el hijo mayor de Yandel, referente del género urbano.

El joven se propuso ganarse su propio lugar en el mundo de la música con “rabia”, sonido (género) con el que el joven de 25 años pretende incursionar como intérprete y en el que se perciben influencias musicales que van de Travis Scott hasta XXXTentacion, llevando el rage a una especie de tropicalización latina.

“Soy un tipo bien radical con estilo rockero, me gusta mucho el trap americano, trato que la gente latina lo entienda, y comprendo por qué es que no lo cachan, siento que por la lírica, entonces estoy haciendo este álbum en spanglish y siento que los dos lados lo van a reconocer”, comenta Sour.

Una mezcla de house con dubstep y trap es lo que Adrián quiere como sello de identidad al menos en su primer álbum, del que se desprende “EVERYDAY”, además afirma que no teme a las comparaciones con su padre.

“Es una huella muy grande que la gente piensa que tengo que llenar; no me incomodan las comparaciones, sin él yo no hubiera sido yo, estoy siguiendo el propio camino mío, como él siguió el suyo, él fue pionero de reggaetón, yo también intento ser un pionero de este otro movimiento”.