La cantante y compositora Sole Giménez es de esas artistas a la antigua, le gusta tomarse su tiempo para crear una canción, para saber qué rumbo tomar con cada letra, por eso ha logrado mantenerse vigente a lo largo de 43 años y con un público fiel de ambos lados del Atlántico.

"La esencia de la música no tiene que ser tan rápida, ni tan efímera, ni sólo tiene que entretener, yo creo que debe tener más profundidad", comentó Sole.

Por eso se siente feliz de poder regresar a México y poder presentarse en un recinto como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un sitio que parece para ella parado en el tiempo y que tiene a un público que justamente se da el tiempo para escuchar lo que se les presenta en escena, como su nuevo álbum Ser Humano, un disco que precisamente rescata esa costumbre de hacer las cosas casi de manera artesanal.

"Las últimas derivas por las que vamos y que ahora nos están poniendo enfrente una nueva realidad, que es la inteligencia artificial, parece que todos necesitamos volver un poquito a la esencia, al menos mucha gente estamos teniendo la necesidad de recordar lo que nos hace seres humanos, y una de esas cosas es volver a los sentimientos, a las emociones, al reencuentro con el otro, porque a veces hay demasiados whatsapps, demasiadas interferencias y ruido entre nosotros, por eso nos cuesta mirarnos a los ojos y hablar", dijo Sole.

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Sole Giménez, cantante, compositora y autora española. Foto: Sole Giménez, cortesía

Solé explicó que en este concierto, que se llevará a cabo el 9 de octubre, no sólo interpretará canciones de su álbum "Ser Humano", también todos aquellos éxitos que se han convertido en parte de la historia de la gente, desde su paso por Presuntos Implicados hasta su camino en solitario.

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"Pero me hace mucha ilusión traer este nuevo disco, para presentar estas canciones que me parecen son de una vigencia y una urgencia necesarias. Gracias a las redes sociales he tenido la oportunidad de saber qué les parece a la gente las nuevas canciones, y sólo me han dicho cosas bonita y buenas de ellas, que como saben tienen autores tan importantes como Víctor Manuel, Pedro Guerra, entre otros; que como dije están pegadas a una actualidad importante, y de las cuales hay que sacar algunas reflexiones importantes".

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Aunque este álbum no tuvo nada de IA, porque sigue prefiriendo trabajar con músicos y saber qué pueden aportar; no está peleada con esta tecnología, pero dijo estar en contra de que se involucre en todo el proceso de una canción, pero para ella se sigue haciendo buena música, mucha de ella viene artistas independientes y por eso no es tan sencillo encontrar, más ahora que se producen sencillos a destajo y con mucha rapidez.

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La intérprete de temas como ´Aguas de marzo´ e ´Ícaro´, comentó que si bien siempre es un riesgo presentar nuevas canciones, como artistas es fundamental expresar lo que ve y siente en el momento actual de su vida, tocar temas que le interesa abordar y reflexionar, y no sólo quedarse cantando ese repertorio que se ha convertido en éxito y que la gente ama escuchar.

"Cuando escribí ´Cómo hemos cambiado´ (1993) era otra Sole y ahora me preocupan otras cosas, y es lo que viene a reflejar este disco nuevo, que evidentemente como dice Miguel Bosé, cuesta mucho que la gente se pare a escucharlas, pero hay que intentarlo, porque estamos aquí para eso, para hablar de aquello que nos importa y nos duele, porque estoy convencida que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo".

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