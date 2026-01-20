Más Información

Muchos son los artistas que comienzan un camino musical a dirario, pero hoy veremos a 49 que parecen tener algo diferente y ya han llamado la atención de Amazon Music, entre ellos una mexicana.

Artist to Watch es la lista de la plataforma de streaming en la que reconoce e impulsa los talentos emergentes que considera, tienen el potencial de volverse estrellas mundiales en poco tiempo.

R&B, hip-hop, country, dance, música latina, rock, alternativa,K-Pop, J-Pop, música clásica, son algunos de los géneros que Amazon considera, dominarán el mercado y por ello han elegido cantantes de estos mismos para ponerles un marcaje personal.

Una de las que más llama la atención es Sofía Monroy, una sueco-mexicana que pese a vivir en Suecia bastante tiempo decidió mudarse a México y adoptar el español como su idioma principal para sus canciones.

La mexa que en un inicio cantaba en inglés pero eligió seguir las raíces de su padre llegando a explorar ritmos como el tumbado y los otros 48 elegidos de Amazon: Artist to Watch 2026 serán incluidos a lo largo del año en playlist propias de la compañía para llegar a más personas.

Lista completa de Artist to Watch 2026:

  • Adam Klobi
  • ASHEN
  • Azuleja
  • BabyChiefDoIt
  • Bebo Dumont
  • Braxton Keith
  • Chloe Qisha
  • Chris Patrick
  • Clara La San
  • Destin Conrad
  • Eddie Benjamin
  • EJAE
  • Elizabeth Nichols
  • Fcukers
  • florence road
  • Folk Bitch Trio
  • friqtao
  • Girl Tones
  • Girls Don’t Sync
  • Gregor Hägele
  • HANA
  • Jamie MacDonald
  • JayDon
  • Joshua Slone
  • Josi
  • KAUTA
  • KETTAMA
  • Kushagra
  • kwn
  • Leatherette
  • Lou-Adriane Cassidy
  • Lovehead
  • Max Styler
  • MEOVV
  • Miss Kaninna
  • Naalayak
  • Nazz
  • NewDad
  • Paracek
  • PLUTO
  • PRESIDENT
  • Seyi Vibez
  • Sienna Spiro
  • Skye Newman
  • Sofia Monroy
  • sunday (1994)
  • Vengayo
  • Yonatan Ayal
  • Zach John King
  • Zaynara

Además de simplemente colocar temas de estos artistas en playlist, la plataforma de streaming pidió a siete de ellos temas originales que solamente se podrán encontrar en Amazon músic, aquí te los presentamos:

● Bebo Dumont – “Vámonos De Viaje (Amazon Music Original)” en “Platino”

● Chloe Qisha – “The Winner Takes All (Amazon Music Original)” en “Pop Culture”

● friqtao – “Chasing Wind (Amazon Music Original)” en “Peaceful Meditation”

● Jamie MacDonald – “Just The Two Of Us (Amazon Music Original)” en “Divine Sound”

● JayDon – “TK-song-title-TK (Amazon Music Original)” en “R&B Rotation”

● Vengayo – “TK-song-title-TK (Amazon Music Original)” en “Rap Flow”

● Zach John King – “As It Was (Amazon Music Original)” en “Country Heat”

Paul Firth, Director de Global Music Industry de Amazon Music confía en que este esfuerzo ayude a los jóvenes talentos a volverse artista internacionales que dominen la escena en poco tiempo.

