Más Información
Muchos son los artistas que comienzan un camino musical a dirario, pero hoy veremos a 49 que parecen tener algo diferente y ya han llamado la atención de Amazon Music, entre ellos una mexicana.
Artist to Watch es la lista de la plataforma de streaming en la que reconoce e impulsa los talentos emergentes que considera, tienen el potencial de volverse estrellas mundiales en poco tiempo.
R&B, hip-hop, country, dance, música latina, rock, alternativa,K-Pop, J-Pop, música clásica, son algunos de los géneros que Amazon considera, dominarán el mercado y por ello han elegido cantantes de estos mismos para ponerles un marcaje personal.
Una de las que más llama la atención es Sofía Monroy, una sueco-mexicana que pese a vivir en Suecia bastante tiempo decidió mudarse a México y adoptar el español como su idioma principal para sus canciones.
Lee también: Molotov lanza canción por el Mundial 2026; fans piden que sea la oficial
La mexa que en un inicio cantaba en inglés pero eligió seguir las raíces de su padre llegando a explorar ritmos como el tumbado y los otros 48 elegidos de Amazon: Artist to Watch 2026 serán incluidos a lo largo del año en playlist propias de la compañía para llegar a más personas.
Lista completa de Artist to Watch 2026:
- Adam Klobi
- ASHEN
- Azuleja
- BabyChiefDoIt
- Bebo Dumont
- Braxton Keith
- Chloe Qisha
- Chris Patrick
- Clara La San
- Destin Conrad
- Eddie Benjamin
- EJAE
- Elizabeth Nichols
- Fcukers
- florence road
- Folk Bitch Trio
- friqtao
- Girl Tones
- Girls Don’t Sync
- Gregor Hägele
- HANA
- Jamie MacDonald
- JayDon
- Joshua Slone
- Josi
- KAUTA
- KETTAMA
- Kushagra
- kwn
- Leatherette
- Lou-Adriane Cassidy
- Lovehead
- Max Styler
- MEOVV
- Miss Kaninna
- Naalayak
- Nazz
- NewDad
- Paracek
- PLUTO
- PRESIDENT
- Seyi Vibez
- Sienna Spiro
- Skye Newman
- Sofia Monroy
- sunday (1994)
- Vengayo
- Yonatan Ayal
- Zach John King
- Zaynara
Además de simplemente colocar temas de estos artistas en playlist, la plataforma de streaming pidió a siete de ellos temas originales que solamente se podrán encontrar en Amazon músic, aquí te los presentamos:
● Bebo Dumont – “Vámonos De Viaje (Amazon Music Original)” en “Platino”
● Chloe Qisha – “The Winner Takes All (Amazon Music Original)” en “Pop Culture”
● friqtao – “Chasing Wind (Amazon Music Original)” en “Peaceful Meditation”
● Jamie MacDonald – “Just The Two Of Us (Amazon Music Original)” en “Divine Sound”
● JayDon – “TK-song-title-TK (Amazon Music Original)” en “R&B Rotation”
● Vengayo – “TK-song-title-TK (Amazon Music Original)” en “Rap Flow”
● Zach John King – “As It Was (Amazon Music Original)” en “Country Heat”
Paul Firth, Director de Global Music Industry de Amazon Music confía en que este esfuerzo ayude a los jóvenes talentos a volverse artista internacionales que dominen la escena en poco tiempo.
rad
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]