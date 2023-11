Sobrina de Audrina Patridge de 15 años sí murió por una sobredosis

En febrero pasado, Audrina Patridge, conocida por su aparición en "The Hills", dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de su sobrina Sadie Raine Loza a los 15 años y ahora, a nueve meses del deceso, se ha confirmado que la adolescente sufrió una sobredosis, luego de ingerir un medicamento que ayuda a soportar dolor, el cual estaba mezclado con fentanilo, sin que la joven fuera consciente de ello.

El 14 de febrero, la celebridad publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en la que aparecía posando con su sobrina, en las imágenes se puede ver a Sadie desde que era muy pequeña, bailando con Audrina el día de su boda, y posando junto a sus tres hermanos menores y aunque las imágenes eran enternecedoras, el mensaje que las compartía no lo era, pues a través de él, Patrigde daba a conocer la noticia de que la adolescente había fallecido sin hablar de los motivos.

"Me duele el corazón incluso escribir esto. Mi hermosa sobrina ahora está en el cielo. Sé que no es un adiós para siempre, pero es el más difícil decir adiós por ahora. Te extrañaremos y apreciaremos cada momento que tuvimos contigo. ¡¡Descansa en paz Say Say!! ¡Te amamos por siempre y para siempre!", escribió la modelo de 38 años.

Y aunque la familia no habló de las casuas, el mensaje que su madre escribió en redes sugirió lo que podría estar sucediendo, luego de que expresara esta frase:

"Sadie Raine Loza ha dejado esta Tierra por los cielos, escribir esto fue lo más difícil que he tenido que hacer nunca, su historia salvará incontables vidas, su memoria nunca será olvidada".

Su fallecimiento se produjo nueve días después de que la joven cumpliese 15 años. En ese momento, su madre, Casey Loza publicó un video que Sadie Raine soplando las velitas de un pastel, en el que además de hacerle saber sus mejores deseos, escribió que no daba crédito de lo rápido que habían pasado los años, sin que sospechase de que su hija perdería la vida sólo una semana más tarde.

"No puedo creer que tengas 15 años. ¡Se siente como si los años pasaran volando y todavía nos quedan muchas más aventuras por seguir! Te quiero mucho mi pequeño clon. ¡¡Eres tan hermosa, amable, inteligente y divertida!! Tienes ese humor británico seco, estoy tan orgullosa de ser tu madre y no puedo esperar a ver la loca arquitectura de civilización antigua que vas a construir algún día. Te quiero mucho, mi Sadie Raine".

Desde que se produjo la muerte de Sadie, de la que no se conoció la causa hasta ahora, su familia se ha mostrado desconsolado, pues fue apenas hace tres días que su madre volvió a compartir una publicación referente a la joven, en la que aparece cantando un fragmento de una canción. A través de esta publicación, Casey escribió que se sentía agradecida por la vida de su hija, quien considerada una de sus mejores amigas y en la que resaltó todas las virtudes que la caracterizaron.

"Era un alma tan cariñosa y hermosa de buen corazón, era tan pura, siempre agradecida por ella".

Ahora, "TMZ" publica una historia donde revela la causa de la muerte de la joven, luego de que el medio conversara con una fuente policial involucrada en las investigaciones posteriores al deceso.

De acuerdo con el sitio, la policía ya esclareció que el fallecimiento se debió a una sobredosis de narcóticos, sin embargo, todavía falta que averigüen cómo fue que la joven tuvo accesos a las sustancias ilícitas, motivo por el que en la actualidad llevan a cabo una investigación por posibles cargos criminales.

Y aunque la policía aún no establece la vía por la que Sadie Ranie obtuvo el medicamento para combatir dolor, otra fuente dijo a "TMZ" se había sido a través de Snapchat; el problema estribó aparentemente porque el fármaco estaba revuelto con fentanilo. De ser así, los investigadores emprenderían una investigación para esclarecer quién está detrás de la venta de los medicamentos alterados.

