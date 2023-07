Sinead O'Connor fue hallada inconsciente en un domicilio de Londres

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció a sus 56 años, según anunció su familia ayer miércoles 26 de julio. En un comunicado, sus seres queridos expresaron su profunda tristeza al compartir: “Familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este difícil momento”.

La famosa, reconocida mundialmente por su icónica interpretación de "Nothing Compares to You", fue encontrada inconsciente en una residencia en Londres, de acuerdo con los reportes de la policía británica.

La noticia conmocionó a sus seguidores, especialmente porque a lo largo de su vida, Sinéad luchó contra problemas de salud mental y estuvo internada después de la trágica muerte de su hijo Shane, de tan solo 17 años. Ante estos eventos, surgieron especulaciones en las redes sociales sobre si su deceso estaba relacionado con estos desafíos personales. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no se consideró la muerte como sospechosa.

El comunicado oficial del cuerpo policiaco detalló: "La policía recibió una llamada a las 11:18 horas (10:18 GMT) del miércoles 26 de julio, reportando a una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24, un código postal del sureste de la capital británica. Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar (...) La muerte no se considera sospechosa".

Como se mencionó, a lo largo de su trayectoria, Sinéad O'Connor enfrentó problemas emocionales y valientemente compartió su doloroso pasado, revelando que fue víctima de abuso físico y sexual por parte de su madre durante su infancia.

En el ámbito musical, Sinéad recibió el premio inaugural por el Álbum irlandés clásico en los RTÉ Choice Music Awards el año pasado. Conmovida y agradecida, dedicó el galardón a "todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda".

Hasta el momento, las causas exactas de su fallecimiento se desconocen, y sus admiradores lamentan la pérdida de una talentosa artista.

Fallece Shane, el hijo de Sinead O'Connor

El 14 de enero de 2022, Sinéad fue ingresada en un hospital tras perder a su hijo Shane, quien estaba internado en un centro de cuidados mentales y desapareció, siendo finalmente hallado sin vida.

En aquel momento, la intérprete publicó en Twitter sus dolorosos sentimientos de culpa: "La muerte de Shane no fue culpa de nadie más que mía", y compartió con sus seguidores su profundo dolor al considerar también quitarse la vida.

"Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane", expresó, según señaló el medio británico "Daily Mirror".

Asimismo, Sinéad compartió detalles sobre el funeral de su hijo y explicó que seguirá sus deseos, optando por una ceremonia hindú íntima en la que sólo asistiría ella y su padre, Donal Lunny.

Con información de AFP, Redacción y "The Irish Times".

