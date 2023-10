Con la Noche de Brujas a tan solo unos días de celebrarse en Hollywood y el resto del mundo, el sindicato de actores, SAG-AFTRA (por sus siglas en inglés), ha empezado a tomar medidas para que sus miembros puedan celebrar esta importante fiesta sin ver afectada la huelga que, desde hace varios meses, tiene parada a la industria cinematográfica.

El sindicato, de acuerdo con información de Variety, publicó varios lineamientos para que todos aquellos buscan

cumplir con la tradición de esta festividad, puedan hacerlo y al mismo tiempo ser solidarios con el movimiento, por lo que piden que ninguno de sus integrantes use disfraces que hagan alusión a personajes famosos dentro de la industria.

Es decir, que los trajes de Barbie, Ken, el científico Oppenheimer y hasta el mismísimo Jack Sparrow tendrán que quedarse guardados y en su lugar exhortan a elegir "disfraces inspirados en personajes y figuras generalizadas (fantasmas, zombis, arañas, etc.)”.

Lee también Actores en Hollywood cumplen dos meses en huelga

El llamado también se extiende para las series y películas que no se encuentran bajo un acuerdo interino con SAG-AFTRA, para entenderlo mejor; los actores sí podrán disfrazarse del Elvis Presley interpretado por Jacob Elordi, pero no del que hizo Austin Butler en la película de Warner Bros.

En los lineamientos, publicados este miércoles a través de la página oficial, el sindicato también sugiere “no publicar en las redes fotos de disfraces inspirados en contenido impactante”, esto para evitar darle publicidad a cualquier estudio.

Hasta el momento no hay señales de una pronta solución al paro de labores, después de que las conversaciones entre el sindicato y los estudios fracasaran la semana pasada, por lo que el gremio ha sido claro y no dará tregua a los estudios, ni siquiera para una de las celebraciones más importantes en el medio: "Usemos nuestro poder colectivo para enviar un mensaje alto y claro a nuestros empleadores en huelga de que no promoveremos su contenido sin ¡Un contrato justo!", finaliza el comunicado.

Lee también Actores mexicanos que pertenecen al SAG-AFTRA pueden seguir trabajando pese a la huelga, dice la ANDA