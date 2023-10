Simple Plan en CDMX: Todo lo que tienes que saber del concierto de mañana

Simple Plan regresa a la Ciudad de México a poco más de un año de su última visita, la que si bien no pasó desapercibida, no consiguió tanto revuelo debido a que la capital seguía en proceso de reactivación, tras la pandemia del Covid-19, sin embargo, en esta ocasión sus fanáticas y fanáticos están más que expectantes por el show que ofrecerán mañana en el Pabellón Oeste, pues hace unos días la agrupación logró la venta total de entradas y aquí te decimos lo que necesitas saber acerca del concierto.

Fue a principios de agosto cuando la agrupación canadiense, conformada por Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Seb Lefebvre y Chuck Comeau, anunció que ofrecería una serie de conciertos en Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara, aprovechando que se presentarían en el festival Tecate Península, como una de las bandas del line-up más esperada; de hecho, gracias a este evento, los músicos tocaron por primera vez en Tijuana.

La última vez que la agrupación vino a nuestro país fue a principios de abril del año pasado, cuando además de participar en el Tecate pa´l norte, dio un concierto junto a Papa Roach en el Pepsi Center. En esa ocasión, el recinto con una capacidad de poco más de 3 mil personas no se llenó, debido a que la pandemia por el SARS-CoV-2 seguía cobrando estragos con el contagio generalizado, por ello cuando sus seguidores supieron que volvía a México, a poco de que dieran a conocer esta noticia, los convirtieron en tendencia de Twitter.

Simple Plan vuelve a México, luego de su último concierto en la capital, el cual tuvo lugar el 4 de abril del 2022. Foto: Ramiro Benavides, cortesía

Prueba de la expectativa que causa su concierto es que los boletos ya están agotados y, en sus redes sociales, los músicos han compartido diferentes publicaciones alusivas al show de mañana, el que tendrá lugar en el Pabellón Oeste, el cual se encuentra a un costado del Palacio de los Deportes, por lo que si tu intención es llegar en metro, la estación que queda más cercana al recinto es Velódromo, y si llegas desde el metrobus, lo idóneo es que desciendas en la estación Goma.

El show dará inicio a las 21:00 horas, sin embargo, el Pabellón abrirá sus puertas desde las 19:00 horas, por lo que te sugerimos que te formes con una o dos horas de anticipación, dependiendo qué tan cerca del escenarios deseas ubicarte, ya que la entrada es general, y el recinto cuenta con una capacidad aproximada de 3 mil 500 personas, por lo que podría haber miles de fanáticas y fanáticos frente a ti, si no tomas en cuenta el tiempo para trasladarte, sobre todo, es importante que tomes en cuenta las posibilidades de lluvia, que de acuerdo al pronóstico oscila entre el 20 por ciento.

Simple Plan se presentará este jueves 12 de octubre en el Pabellón Oeste, recinto ubicado a un costado del Palacio de los Deportes. Foto: Ramiro Benavides, cortesía

Antes de Simple Plan, Air Yel, una joven cantante californiana que comienza a impulsar su carrera musical, será quien habrá el concierto; sus sencillos están disponibles en plataformas como Spotify, SoundCloud y YouTube, por si quieres darte de una idea del género musical que interpreta.

La banda interpretará 20 canciones a lo largo del recital; una de ellas será un popurrí, del que preferimos no dar detalles para que te lleves de una sorpresa de las canciones que serán interpretadas, pero aquí te dejamos el repertorio para que comiences a reproducir las canciones y repases las letras, por si acaso las has olvidado.

I´d do anything

Shut up

Jump

Jet lag

Your love is a lie

Addicted

You suck at love

Welcome to my life

Iconic

Summer paradise

When i´m gone

Astronaut

Popurrí

What´s new Scooby Doo?

Million of pictures of you

Where i belong

Wake me up

I´m just a kid

Perfect

De acuerdo con algunos seguidores de la banda que asistieron al concierto de anoche de Simple Plan en Monterrey, el show tiene una duración de una hora y media aproximadamente, por lo que no debes preocuparte si tu forma de volver a casa es a través del transporte público, pues tanto el metro y el metrobus seguirán en funciones.

