Silvia Pinal no tiene conocimiento del fallecimiento de Tina Galindo

Tina Galindo, la destacada productora de teatro y televisión en México, lamentablemente falleció a finales de enero debido a un paro respiratorio. Además de ser una figura prominente en la industria, Galindo mantenía una estrecha relación de amistad con la primera actriz Silvia Pinal, quien hasta el momento no ha sido informada sobre la pérdida de su amiga.

Fue la asistente personal de Pinal, Efigenia Ramos, quien en entrevista con "Ventaneando" confirmó que la actriz desconoce los sucedido con su ser querido, pero aclaró que pronto se lo dirán".

"No se lo hemos dicho porque ellas se querían mucho las dos, la señorita Tina era una gran persona, esto nos hizo simbrar aquí en la casa... le tenemos que decir pues por lo menos para que le rece un poco”, explicó Efigenia.

Además, señaló que dado que Doña Silvia suele ver televisión, será difícil evitar que se entere de la impactante noticia. Incluso mencionó que mientras disfrutaba de un programa en vivo, se transmitió la noticia sobre Tina, pero lograron cambiar rápidamente de canal.

"(Silvia) dijo: '¿Qué dijeron de Tina?' '¿Qué dijeron de Tina?'". Pero el problema es que no la podemos tener completamente aislada", añadió.

En relación con las afirmaciones de María Helena Galindo, hermana de Tina, sobre el supuesto papel de esta última como albacea para cumplir la última voluntad de Pinal, Efigenia explicó que desconocen la veracidad de esta afirmación debido a que no tienen acceso al testamento.

¿Cómo está de salud Silvia Pinal?

A pesar de las especulaciones sobre la salud de la diva del Cine de Oro, que involucran su hospitalización en diciembre debido a complicaciones por influenza y una supuesta caída la semana pasada, informadas por "De primera mano", estas últimas afirmaciones fueron refutadas por un allegado a la famosa ante EL UNIVERSAL.

En respuesta a las preocupaciones sobre su bienestar, Ramos aseguró que Silvia Pinal está mejorando cada día en todos los aspectos. Asimismo, compartió que su condición sigue siendo de papillas, aunque en ocasiones consume alimentos sólidos cuando puede.

¿Quién era Tina Galindo?

Cuando se habla de teatro en México en las últimas décadas sin duda hay que mencionar a Tina Galindo, una mujer que se preocupó por traer a México lo mejor del teatro contemporáneo y musical, haciendo del Teatro Insurgentes uno de los recintos con más prestigio en la ciudad y el país.

Desde temprana edad Tina Galindo descubrió su pasión por las artes, pero no tenía claro hacía dónde tenía que dirigir sus pasos, así que comenzó por lo más lógico, estudiar actuación.

"Yo pensaba que quería ser actriz, estudié teatro con Dimirtio Sarras, después me di cuenta que por ahí no era porque me daba pena, entonces me empezó a gustar la producción y tuve la suerte de encontrar gente que me ayudó mucho", comentó Tina Galindo en entrevista con El Universal.

Entre esas personas que le dieron su apoyo estuvo la directora Nancy Cárdenas, quien en 1972 le dio la oportunidad con la obra "Los efectos de los rayos gamma" sobre las caléndulas, que fue protagonizada por Carmen Montejo y Luis Huertas, ahí trabajó como asistente de producción. Fue la propia Nancy Cárdenas quien la animó a producir al lado de Jorge Estévez, con quien trabajó algunos años, hasta que llegó uno de sus más grandes retos, dirigir el Teatro de la Ciudad, en 1976.

"Estaba muy jovencita, dije '¿Cómo? lo acaban de inaugurar'. Trajimos a muchos artistas de afuera, todos querían estar en el Teatro de la Ciudad, era un poco a lo que hoy es el Auditorio Nacional, llegamos a tener 62 eventos al mes", recordó Galindo.

La productora agregó que muchos dudaban de su capacidad para estar al frente de este recinto debido a su edad, pero ella dejó que su trabajo hablara por ella y fue así que su periódo en este lugar cerró con un superávit de 800 mil dólares.

En 1975 intentó incursionar en la producción cinematográfica junto a Luis García León con la película "Zona Roja", que fue dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, pero la experiencia no fue de su agrado debido a la dinámica que éste tenía con su elenco y los tiempos de filmación en sí.

Al terminar su gestión del Teatro de la Ciudad en 1982, tuvo su primera experiencia en solitario como productora gracias a Carmen Montejo, quien la impulsó a producir una obra con la compañía Teatro de las Américas Unidas, la cual fundó Carmen con Luis G. Basurto.

Después de esto Tina hizo una pausa en el teatro para probarse ahora como manager, es así que desde 1982 ha sido representante de Daniel Romo, con quién además de recorrer América Latina realizó espectáculos que fueron presentados en sitios tan importantes como el Teatro Blanquita.

Tina Galindo es productora teatral y ha estado involucrada en el éxito de famosas obras como "Mama mía" y "Network". Foto: EL UNIVERSAL, archivo

