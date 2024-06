Carlos Macías: “No voy a prostituir mi música”

El compositor Carlos Macías ha dedicado más de dos décadas a escribirle al amor, con temas como “Acaríciame”, “Huele a peligro” o “Divina tú”, composiciones que en los últimos años han significado romper con las reglas de la industria, porque no se ha dejado llevar por las tendencias.

“Esto ha sido de mucha dignidad y de no prostituirme, no puedo negar que el trabajo ha sido cuádruple porque hoy en día dominan lo urbano y los corridos tumbados pero aquí hay que criticar la doble moral de la sociedad, porque las mujeres pelean porque no les digan un piropo en la calle, pero van a un concierto de Bad Bunny”.

Macías dijo estar consciente de que la balada y la música romántica está a la baja. Incluso, varios grupos reconocidos se van por el regional mexicano para seguir vigentes; pero él quiere llevar por otro rumbo su carrera, ejemplo de ello es su más reciente álbum, Pacto de silencio, y el sencillo homónimo con dedicatoria especial.

El compositor recordó que después de una plática con Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, charlaron sobre lo doloroso que ha sido no saber qué fue de su madre, Marcela Basteri.

“Entonces me dijo una frase muy bonita que da título al disco y a la canción: ‘hemos decidido mi hermano y yo hacer un pacto de silencio y no volver hablar nada hasta que sepamos que sucedió con mi mamá’; esa frase hizo que me volara la cabeza claro, la hice abordando todo con respeto, por tratarse de quién es”.