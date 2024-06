Priorizan voto de mayores de 60 y Marimar Vega se molesta: "llevo formada desde las 7:00"

El día de las selecciones 2024 ya llegó y muchas famosas se presentaron en la casilla correspondiente desde muy temprano y, así como varias y varios civiles, han tenido que esperar, por lo menos, una hora para poder efectuar su voto, debido a las grandes filas que, desde antes de las 8:00 horas, se concentran en las 16 demarcaciones de nuestra ciudad, este es el caso de Marimar Vega, que expone que no se ha respetado el orden de las filas.

La actriz Marimar Vega compartió un vídeo en donde, sorprendida, destaca la afluencia de personas que hay en su casilla, pues a pesar de que se dio cita una hora antes de que comenzaran las actividades, había una gran fila que la antecedía.

"Estamos aquí formaditos para votar, no sabes la cantidad de gente da la vuelta a la cuadra porque somos foráneos, todos los que estamos en esta casilla".

También mostró preocupación, debido a que sólo contaban con mil boletas para foráneos, expresando que muchas personas que acudan se quedarán sin la oportunidad de votar; destacó que ella era la número 600.

Inconforme también expuso que la casilla no abrió a tiempo, lo que generó caos entre las personas que comenzaron a meterse a la fila, sin respetar que había otras personas que, desde las 4:00 horas se encontraban formadas.

"Qué triste, de verdad, que no respetamos ni esto, que la gente se menta en la fila, que no abran la casilla", escribió.

"Es un caos, la gente se está metiendo, metiendo, cuando hay gente que llevamos formada una hora y media, dos horas, y no hay nadie, no hay ningún funcionario", expuso.

Más adelante, la actriz indicó que habían habilitado una nueva fila para adultos mayores, con el objetivo que tuvieran la oportunidad de votar antes, y no tener que esperar más tiempo paradas y parados bajo el Sol, situación que reprobó, debido a que sugirió que era un pretexto para unos cuantos tuvieran esa facilidad, asegurando que en su fila había personas de más de 60 que no estaban siendo priorizadas.

"No lo podemos creer, la injusticia de esto, hay gente que está formada desde las cuatro de la mañana, de repente inventaron que iban a ser uan fila de la tercera edad, porque los jóvenes, o todos los que queremos votar, ya no vamos a alcanzar, incluso hay personas de la tercera edad formada, pero hicieron una fila inventada, para pura gente de la tercera que acaba de llegar, y eso ya nos quito la posibilidad de votar a toda la gente", contó.

Rápidamente, Vega fue criticada en redes sociales por no solidarizarse con un sector de la población vulnerable y así se defendió:

"A ver, para los que ataca, uno yo no me estoy quejando de estar formada, nos estamos quejando que de repente inventaron uan fila de gente que no estaba formada y los dejaron pasar primero, argumentando que eran de la tercera edad y con acompañante, y eso no es justo, y dos,también para los que atacan, no es mi culpa por no actualizar mi INE, mi INE está actualizada, pero estas casillas especiales es para gente que, como yo, por trabajo no podemos estar en nuestra ciudad, yo estoy trabajando, no estoy aquí porque me vine de vacaciones".

